Пятница, 17 января, 2025
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НАРОДНАЯ КУХНЯ

Кальмары, фаршированные по-сахалински

Тематическое фото: furshet.europa-market.ru

Для приготовления этого блюда из расчёта на две персоны берём 6 тушек кальмара среднего размера. Их нужно обдать кипятком, очистить от кожицы, удалить внутренности.

Для приготовления начинки 200 граммов риса помещаем в кастрюлю, заливаем водой, чтобы она покрыла рис слоем тоньше полпальца. Подсаливаем, доводим до кипения, и на этом – стоп. Даём возможность остыть.

Готовим зажарку из одной измельчённой моркови и одной средней луковицы. На финишной стадии можно выдавить с помощью чесночницы дольку чеснока и добавить чёрный перец по вкусу.

Полученный продукт отправляем в кастрюлю с остывшим рисом и тщательно перемешиваем. После чего начиняем каждую тушку кальмара этой начинкой, оставляя немного места, чтобы можно было защипнуть тушку по краю. Иначе при дальнейшем приготовлении внутрь попадёт бульон, рис разбухнет и вывалится наружу.

Фаршированные тушки кальмара укладываем на сковородку с небольшим количеством растительного масла. Пока они поджариваются, готовим приправу. В ней – самая изюминка блюда! Небольшие пучки укропа и петрушки с 2 столовыми ложками сметаны, 1 столовой ложкой соевого соуса, 1 зубчиком чеснока и щепоткой чёрного перца взбиваем блендером до получения однородной зелёной массы.

Тушки кальмара поджариваем до того момента, пока они не побелеют, заливаем этим соусом и накрываем крышкой. Когда содержимое активно забулькает, посыпаем кальмар тёртым сыром, например «Российским» – он помягче и удачно сочетается со всеми ингредиентами.

К столу блюдо можно подавать и горячим, и холодным. Оно идеально для предновогоднего перекуса, когда ещё остается время до боя кремлёвских курантов, а кушать уже хочется!  Фаршированные кальмары при всей своей красоте и вкусноте не дают чувства полного насыщения и не перебивают аппетита – то, что надо!

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