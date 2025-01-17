Кальмары, фаршированные по-сахалински

Для приготовления этого блюда из расчёта на две персоны берём 6 тушек кальмара среднего размера. Их нужно обдать кипятком, очистить от кожицы, удалить внутренности.

Для приготовления начинки 200 граммов риса помещаем в кастрюлю, заливаем водой, чтобы она покрыла рис слоем тоньше полпальца. Подсаливаем, доводим до кипения, и на этом – стоп. Даём возможность остыть.

Готовим зажарку из одной измельчённой моркови и одной средней луковицы. На финишной стадии можно выдавить с помощью чесночницы дольку чеснока и добавить чёрный перец по вкусу.

Полученный продукт отправляем в кастрюлю с остывшим рисом и тщательно перемешиваем. После чего начиняем каждую тушку кальмара этой начинкой, оставляя немного места, чтобы можно было защипнуть тушку по краю. Иначе при дальнейшем приготовлении внутрь попадёт бульон, рис разбухнет и вывалится наружу.

Фаршированные тушки кальмара укладываем на сковородку с небольшим количеством растительного масла. Пока они поджариваются, готовим приправу. В ней – самая изюминка блюда! Небольшие пучки укропа и петрушки с 2 столовыми ложками сметаны, 1 столовой ложкой соевого соуса, 1 зубчиком чеснока и щепоткой чёрного перца взбиваем блендером до получения однородной зелёной массы.

Тушки кальмара поджариваем до того момента, пока они не побелеют, заливаем этим соусом и накрываем крышкой. Когда содержимое активно забулькает, посыпаем кальмар тёртым сыром, например «Российским» – он помягче и удачно сочетается со всеми ингредиентами.

К столу блюдо можно подавать и горячим, и холодным. Оно идеально для предновогоднего перекуса, когда ещё остается время до боя кремлёвских курантов, а кушать уже хочется! Фаршированные кальмары при всей своей красоте и вкусноте не дают чувства полного насыщения и не перебивают аппетита – то, что надо!