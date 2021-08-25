Калуге – аквариум, осетру – бассейн! На Сахалин доставили партию осетровых малышей

Четыре сотни мальков калуги и амурского осетра вырастили в Хабаровском крае рыбоводы Анюйского рыбоводного завода Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Получатель ценной «авиапосылки» — один из сахалинских предпринимателей.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, рыбная партия прошла ветеринарный досмотр, сопроводительные документы в порядке, маршрут согласован, а молодь клинически здорова.

— Владельцы частных рыбоводных заводов иногда приобретают молодь разных видов рыб для собственных нужд, без выпуска в природу. Одни содержат мальков в бассейнах, другие в аквариумах, — говорит начальник отдела по воспроизводству водных биологических ресурсов Сахалинрыбвода Максим Мякишев. — Другое дело, если завод выполняет работы по акклиматизации или зарыблению водоемов. В таких случаях должны быть заключены официальные договоры с государственными структурами, в частности с Сахалинрыбводом.

В мире, особенно в теплых странах, нередки факты, когда из-за бесконтрольного выпуска в природные условия мальков страдает экология. К примеру, золотых рыбок выпустили в водохранилище, а они в теплых условиях стали интенсивно размножаться, подрывать кормовую базу других видов, вытеснять местную ихтиофауну. Под угрозой исчезновения оказался вид-эндемик. Такого допускать нельзя.

Калуга и амурский осетр – виды, чьи жизненные циклы крепко связаны с рекой Амур. Они нерестятся в ней, покидают родную реку, выходя в море для нагула. В естественных условиях достигают половозрелого возраста через 7 — 9 лет, а в искусственных гораздо быстрее.

Амурчане успешно и плодотворно выращивают и выпускают в естественную среду обитания молодь осетровых. Сахалинрыбвод активно сотрудничает с Анюйским рыбоводным заводом.

Специалисты этого ведомства с 1990-х годов занимаются изучением другого вида – сахалинского осетра. Конечная цель – пополнение местной популяции. Работа идет сложно, потому что этот вид прежде практически не был изучен.

Помимо осетровых некоторые сахалинские предприниматели пробуют выращивать форель. Прудовое хозяйство в регионе в зачаточном состоянии, хотя дело и перспективное. В то время как в Приморье дела обстоят гораздо лучше. Форель, выращенная в частных хозяйствах, показывает отличные результаты, быстро растет и приобретает товарный вид. У нее вкусное мясо.

Все необходимое для ее выращивания легко найти и заказать через интернет. Как вариант, можно заниматься разведением разных видов рыб для организации рыбалок на коммерческой основе.

А вот выращивание марикультуры развивается активнее. В области уже есть предприниматели, специализирующиеся на разведении морского ежа, трепанга, ламинарии.

Ярослав САФОНОВ.