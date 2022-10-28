Для приготовления четырех порций этого блюда понадобится 8 крупных камбал, 1 большая морковь, 2 средние луковицы, 1 столовая ложка томатной пасты и 1 стакан томатного сока, а также по 1 столовой ложке растительного и топленого сливочного масла, половина столовой ложки соли и полная, с горкой, столовая ложка сахара, немного мороженого укропа.

Первым делом нужно подготовить рыбу – срезать филе. Для всех видов камбал, за исключением звездчатой, можно шкуру оставить. Получается примерно полкилограмма мякоти. Готовим поджарку, для чего в сковороду помещаем измельченную на терке морковь и порезанный репчатый лук с добавлением растительного масла. Когда лук уже достаточно поджарится, добавляем топленое масло. В эту же сковороду помещаем рыбное филе, нарезанное кусочками. Некоторые ради оригинальности добавляют на этой стадии еще и измельченный болгарский перец. Всю массу помешивают.

Когда мякоть рыбы станет ломкой, добавляем томатную пасту и следом – стакан томатного сока, соль и сахар. Сок должен проникнуть на дно сковороды, для этого «ворошим» массу ложкой. Весь этот «пирог» должен потомиться под крышкой на небольшом огне 20 минут. На финише остается лишь украсить блюдо укропом и подать к столу с гарниром – отварными картофелем, гречкой или рисом.

При желании можно выложить рыбное блюдо в стерилизованные банки. Такие консервы могут храниться в холодильнике до 1 месяца.

Камбала в томатном соусе на европейский манер

В этой вариации потребуется «доукомплектовать» блюдо овощами – брокколи, парой болгарских перцев, парой цельных помидоров, цветной капустой, словом, что есть под рукой. Понадобится также немного сыра. Содержимое сковороды выкладывают на противень, украшают овощами, сверху посыпают тертым сыром и отправляют эту красоту в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Приятного аппетита!