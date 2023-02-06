Камни на льду

На Сахалине впервые провели областные соревнования по кёрлингу. Победу в первом областном турнире на льду учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске оспаривали семь команд – четыре взрослые и три детские.

Игры среди младших спортсменов проходили по групповой системе, среди старших – по олимпийской.

Основная цель кёрлинга – набрать как можно больше очков, продвигая камни своей команды к мишени и попутно выбивая оттуда чужие. У каждой команды есть по восемь камней. Участники поочередно пускают их по льду, стараясь приблизиться к мишеням. Игроки используют щетки с длинной ручкой для натирания льда перед движущимся камнем, чтобы направить его либо к центру мишени, либо чтобы выбить снаряды соперников.

Среди взрослых команд победу одержали «Скользящие» (Светлана Тутова, Алексей Губский, Наталья и Александр Коваленко). Второе место заняли «Властелины камней» (Татьяна и Игорь Сафоновы, Есения и Дмитрий Остащенко). Третьи – «Альфа» (Денис Комин, Олег Васюк, Есения Борбюк, Артур Журавлёв).

Среди ребят лидерами стали «Сахалинские щетки» (Максим Михайлов, Мария Эм, Матвей Юрченко). На второй ступени пьедестала расположились «Сахалинские камни» (Елизавета Михайлова, Андрей Таранников, Алиса Лунёва). Третье место у «Сахалинских моржей» (Григорий Логарёв, Алена Исаева, Алексей Спивак, Надежда Климова).

С 8 по 12 февраля в Южно-Сахалинске состоится дальневосточный турнир по кёрлингу. Он пройдет на базе УТЦ «Восток». Будут разыграны путевки на предстоящие II Зимние международные игры «Дети Азии».

Для всех желающих попробовать себя в кёрлинге на УТЦ «Восток» по понедельникам средам и пятницам проходят бесплатные тренировки. Подробности по номеру телефона +7 (999) 086-26-23.