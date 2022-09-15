Капитально и с хорошим качеством. Сергей Надсадин проинспектировал ход ремонтных работ на улицах Украинской и Саранской

Сергей Надсадин проверил ход работ по капитальному ремонту ул. Украинской и благоустройству ул. Саранской.

В инспекционной поездке приняли участие представители подрядных организаций, департамента городского хозяйства города, управления капитального строительства и центра развития городской среды.

Напомним, на данном этапе капитальный ремонт ул. Украинской (от перекрестка с пр. Мира до железнодорожного переезда) проводится на участке протяженностью более 1000 метров. Проектом предусмотрены работы по устройству асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров общей площадью более 16 тысяч квадратных метров, уличного освещения, пере­устройство железнодорожного переезда с заменой резинокордового покрытия и защитных сооружений, а также обустройство двух остановочных пунктов, которых ранее не было на этой части улицы.

Как доложили мэру представители подрядной организации «Экспромт», отставание от графика в значительной степени связано со сложностями переустройства инженерных сетей: под полотном дороги проходит много электрокабелей и линий связи, хозяйственно-бытовая канализация и водопровод. Проводились длительные процедуры согласования и синхронизации обустройства всех коммуникаций. Дорожники планируют завершить основные работы в октябре.

– Капитальный ремонт улицы Украинской – это большой проект, переходящий с прошлого года. Нам важно, чтобы работы закончились качественно и в срок. Город активно развивается, и если раньше эта часть города была окраиной, то сейчас с учетом интенсивного строительства жилого комплекса «Уюн» в восточной части улицы и обустройства дорожного полотна согласно современным нормативам мы ожидаем, что трафик и число пешеходов на данном участке вырастут в разы.

В ходе поездки Сергей Надсадин дал поручение профильным структурам проработать с владельцами объектов всех форм собственности дальнейшее благоустройство примыканий к ул. Украинской. Специалисты должны определить, где следует провести дополнительное асфальтирование заездов на территории предприятий, обустройство газонов, высадку цветов, с тем чтобы улица обрела законченный и ухоженный вид. Также мэр обратил внимание на необходимость приведения фасадов зданий и складов, выходящих на ул. Украинскую, в надлежащий вид. Не все владельцы содержат свои объекты добросовестно, многие ограждения и входные группы внешне морально устарели, обветшали и не соответствуют современному облику города.

– Я работаю на улице Украинской, наблюдаю, как ведутся работы, и вижу, что администрация старается, дорожники трудятся. Проходимость здесь хорошая, много магазинов, оптовых баз, покупатели едут со всего города, поэтому новая дорога здесь очень нужна, мы ждем окончания ремонта, – поделился житель Южно-Сахалинска Валерий Холодов.

Вторая точка рабочей поездки мэра – ул. Саранская, где ООО «Вертикаль» ведет благоустройство на участке от ул. Ленина до ул. Центральной. На сегодняшний день выполнено порядка 70 % запланированных работ. В том числе демонтаж старого покрытия, устройство основы проезжей части, установка бортовых камней, замена люков колодцев, устройство присыпной обочины и газонов. Также в рамках благо­устройства на ул. Саранской появятся тротуары, о которых неоднократно просили жители 22-го микрорайона на встречах с мэром.

Как уточнил подрядчик, по жалобам жителей о неудобных заездах, выполненных под прямым углом, на объекте на пешеходных зонах, в районах съездов и примыканий применены пониженные бордюры с целью создания комфортной безбарьерной среды для удобного передвижения пешеходов. Такая конструкция предусмотрена осовремененными стандартами дорожных работ и не должна вызывать нареканий в процессе эксплуатации.

В ходе осмотра улицы к Сергею Надсадину обратился один из жителей Саранской с просьбой обустройства пустыря под парковку для автомобилей, установки лежачего полицейского, а также благоустройства переулка Переселенческого. Все обращения запротоколированы и приняты в работу. Также мэр поручил предусмотреть обустройство тротуара у детского сада «Ивушка».

В целом работы на ул. Саранской идут в удовлетворительном темпе, небольшое отставание от графика связано с неблагоприятными погодными условиями, которые препятствовали выполнению земляных работ. В настоящее время ведется подготовка щебеночного основания под асфальтирование. Подрядчик планирует ускорить темп и завершить объект к началу октября.

Виктор ГОРОДОВ.