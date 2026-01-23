Капитальный ремонт домов  по программе 2026 года в Сахалинской области начат досрочно

В 2026 году в Сахалинской области капитально отремонтируют свыше 330 крыш, фасадов и инженерных сетей. В региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства обсудили планы капремонта на текущий год. Программа реализуется в поддержку национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Капитальный ремонт запланирован во всех районах Сахалинской области. К примеру, в Южно-Сахалинске отремонтируют 139 конструктивных элементов в 61 доме (94 инженерные сети, 23 фасада, 21 крыша); в Корсаковском районе — 33 элемента в 14 домах (20 инженерных сетей, 9 фасадов, 3 крыши); в Углегорском районе — 25 элементов в 9 домах (19 инженерных сетей, 5 фасадов, 1 крыша).

По словам руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Игоря Бондарева, подготовка к реализации программы началась досрочно, еще во второй половине прошлого года. Конкурсные процедуры проходили в два этапа: первый — в июле, второй — в декабре. После заключения контрактов строительные работы были развернуты в 20 домах. По контрактам, заключенных на втором этапе, начаты подготовка и закупка материалов.

— Работа на опережение позволила нам завершить к сегодняшнему дню капремонт крыш в 10 домах Южно-Сахалинска, Невельска, Долинска, Томари, Александровска-Сахалинского и Охи. Сейчас идет их приемка. На остальных объектах работы продолжаются, — отметил Игорь Бондарев.

На сегодняшний день заключено 95 контрактов на ремонт 174 конструктивных элементов в 85 домах. По остальным конструктивам подготовка аукционной документации в стадии завершения.

СПРАВКА

Программа капитального ремонта действует с 2014 года. За это время в 2241 доме капитально отремонтировано около 5,5 тысячи конструктивных элементов, в их числе 3 тысячи инженерных сетей, около 1,5 тысячи крыш и порядка 880 фасадов. Программа рассчитана до 2043 года, и на федеральном уровне уже обсуждается вопрос ее продления.