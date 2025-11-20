Капремонт участка проспекта Мира и улицы Бумажной завершится в этом году

Во время традиционного объезда Южно-Сахалинска губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход работ на важных транспортных артериях областного центра. Уже в ноябре улица Бумажная и северная часть проспекта Мира будут полностью открыты для проезда.

– Повышение качества дорог в Сахалинской области — одна из наших ключевых задач. Региональное правительство последовательно реализует программу ремонта, активно поддерживая муниципалитеты, – отметил Валерий Лимаренко. – Работы ведутся во всех районах, в том числе поэтапно — чтобы минимизировать неудобства для людей и обеспечить устойчивый результат.

На севере Южно-Сахалинска завершается капитальный ремонт участка проспекта Мира от улицы Сахалинской до Пионерской. Здесь уже сделали новый мостовой переход через реку Рогатку и модернизировали инженерные коммуникации. В течение недели должны полностью завершить асфальтирование. До середины декабря здесь установят пять автобусных павильонов, светофор, системы освещения и видеонаблюдения. А в следующем году на восточной стороне проспекта Мира планируют благоустроить аллею.

— Здесь должно появиться место для прогулок вдоль реки, — сказал губернатор.

Отметим, капитальный ремонт проспекта Мира в северном направлении разбит на два этапа. Второй участок — от Пионерской до Украинской — должны отремонтировать в 2026 году.

На улице Бумажной на отрезке между улицей Ленина и проспектом Мира капитально ремонтируют 825 метров дороги. На перекрёстке с Милицейской предусмотрели кольцо, заменили мостовое сооружение. На широких тротуарах выделили велодорожки.