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Только в «СовСахе»

Карандаш собкору друг. Новости островных районов бежали в редакцию по проводам и рельсам

Поезд ждёт статью... Фото из Поронайского краеведческого музея.

Собственный корреспондент, собкор – журналист, работающий не в областной столице, а непосредственно в районном центре. В середине девяностых мне повезло быть собкором «Советского Сахалина» в Поронайском, Макаровском и Смирныховском районах.

Начинал с чистого листа: у меня не было ни пишущей машинки, ни домашнего телефона. Коллеги из поронайской районной газеты «Звезда» иногда разрешали сделать пару-тройку звонков. Не имея машинки, писал тексты шариковой ручкой на листах газетной бумаги, которой меня одаривала районная типография.

Но написать – мало, нужно ещё передать статью в Южно-Сахалинск, и чем скорее, тем лучше! Особенно информацию в оперативную рубрику «Курьер». Для этого собкор рысью мчался на переговорный пункт с пачкой исписанных листков, где ждал сообщения из динамика о том, что связь установлена и нужно пройти в кабинку. Тем временем в Южно-Сахалинске стенографистка готовилась к сеансу связи, надев наушники с микрофоном…

В «Советском Сахалине» мои статьи часто принимала стенографистка Ольга Борисовна Боярова.

Но был и альтернативный способ передачи писчебумажных мыслей на расстояние. Нужно было добежать до железнодорожного вокзала, найти почтовый вагон поезда в Южный. В прорезь в его боку на станциях можно было запихнуть почтовый конверт, тогда письмо приходило адресату быстрее, чем отправленное из района.

Фух! Вроде за день всё узнал, до всех дозвонился и почту в вагон забросил. Завтра нужно ехать за репортажем или очерком в тайгу к лесорубам. И, собираясь в дорогу, обязательно положить в сумку пару добротных бумажных блокнотов и простой карандаш! Авторучка всем хороша, но потечёт в тепле или замёрзнет на сахалинском морозе. Простой карандаш не подведёт корреспондента никогда – это самый надёжный друг!

Ярослав САФОНОВ.

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