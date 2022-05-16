Карась по-польски

Рецепт предельно прост, и часто рыболовы готовят рыбу на природе именно так. Рыбу нужно выпотрошить, очистить от чешуи. Затем вдоль всей тушки делают надрезы-насечки, через каждые 1 – 2 миллиметра. Это нужно для того, чтобы избавиться от многочисленных мелких косточек.

Подобный прием, кстати, используют и при приготовлении красноперки. После такой процедуры очищенная, подсоленная по вкусу и обвалянная в муке рыба отправляется на сковородку. В окончательном виде караси обретают золотистую корочку. Самый гармоничный гарнир для них – отварной картофель. Приятного аппетита!