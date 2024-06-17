Карасик, как бабушка готовила

Для приготовления такого блюда лучше всего подойдёт крупная рыбка весом более 200 граммов. На одну рыбину потребуется стакан хорошей сметаны, луковица средних размеров, соль по вкусу, немного муки для обваливания рыбы, растительное мало для жарки и несколько средних картофелин.

С тушки соскабливаем чешую, освобождаем от внутренностей и отрезаем голову. Обязательно острым ножом наносят надрезы по обеим сторонам тушки, желательно с интервалом в 1 миллиметр. Это позволит избавиться при готовке от многочисленных мелких косточек. Рыбу подсаливаем, обваливаем в муке и поджариваем на хорошо раскалённой сковородке до образования коричневатой корочки. На этом процесс не заканчивается. Карасей выкладываем на противень брюшком вверх.

В отдельной посудине смешиваем сметану с мелконарезанным репчатым луком. Можно добавить в эту смесь и измельчённый зубчик чеснока для пущего аромата. Затем полученной смесью заливаем рыбку на противне. Можно дополнить картину сырым картофелем, порезанным кругляшами. Тогда на финише сразу получится рыба с гарниром. Противень отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.

Приятного аппетита!