Каратэ-киокусинкай теперь могут ввести в программу всех школ страны

На примере Дальнего Востока проект «Киокусинкай в школу» предлагают ввести в школах по всей России для учащихся 1 – 11 классов. Этот вид каратэ будут проводить на дополнительных уроках физической культуры.

В островном регионе «Киокусинкай в школу» реализуется в пяти школах – трех в Южно-Сахалинске и по одной в селе Троицком Анивского района и селе Чапланово Холмского района. Здесь занимается более 150 ребят.

Проект направлен на улучшение условий для занятий спортом у детей, увеличение уровня физической активности населения — согласно задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.

Проект «Киокусинкай в школу» в Сахалинской области запущен почти два года назад по инициативе трёхкратного чемпиона мира по контактному каратэ-киокусинкай, обладателя чёрного пояса Хаида Мантаева и при поддержке заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, обладателя седьмого дана киокусинкай, сопредседателя Российского Союза боевых искусств Юрия Трутнева.