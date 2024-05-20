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Каратэ-киокусинкай теперь могут ввести в программу всех школ страны

На примере Дальнего Востока проект «Киокусинкай в школу» предлагают ввести в школах по всей России для учащихся 1 – 11 классов. Этот вид каратэ будут проводить на дополнительных уроках физической культуры.

В островном регионе «Киокусинкай в школу» реализуется в пяти школах – трех в Южно-Сахалинске и по одной в селе Троицком Анивского района и селе Чапланово Холмского района. Здесь занимается более 150 ребят.

Проект направлен на улучшение условий для занятий спортом у детей, увеличение уровня физической активности населения — согласно задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.

Проект «Киокусинкай в школу» в Сахалинской области запущен почти два  года назад по инициативе трёхкратного чемпиона мира по контактному каратэ-киокусинкай, обладателя чёрного пояса Хаида Мантаева и при поддержке заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, обладателя седьмого дана киокусинкай, сопредседателя Российского Союза боевых искусств Юрия Трутнева.

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