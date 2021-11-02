Карта здоровья. За год 50 тысяч возрастных жителей области прошли углубленное медобследование

Вовремя выявленные заболевания и десятки спасенных жизней – таков результат работы сахалинских центров диагностики, не имеющих аналогов в стране.

– Такая работа оказалась очень востребованной, и мы приняли решение о создании новых точек. Сегодня на Сахалине и Курилах работают 14 центров. Диагностика по последнему слову техники доступна не только в Южно-Сахалинске, но и в Тымовском, Охе, Поронайске, Томари, Южно-Курильске и других районах. До конца года мы хотим обследовать всех сахалинцев и курильчан старше 65 лет, – отметил Валерий Лимаренко.

Синегорск, Холмск, Углегорск – каждый день в областном центре возле крыльца КДЦ, где открылся первый центр углубленных исследований, останавливается автобус с жителями из разных районов. Группы формируются в поликлиниках из числа пациентов, нуждающихся в проверке здоровья. Каждому человеку необходим предварительный прием терапевта, так как некоторые диагностические процедуры имеют противопоказания. Добраться в Южно-Сахалинск помогают муниципалитеты – выделяют транспорт, организуют маршрут.

– Углубленное обследование дает полную картину здоровья человека. От обычной диспансеризации оно отличается большим набором диагностических процедур. Пациентам это тоже удобно. Они проходят специалистов одного за другим, а в конце получают карту здоровья с дальнейшими рекомендациями, – рассказала заместитель главного врача КДЦ Нина Мухина.

В каждом центре предлагаются различные программы диагностики. Пациент может быть направлен на комплексное обследование или узкопрофильное – проверить опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую или бронхолегочную систему, определить состояние женской репродуктивной системы или риски развития онкозаболеваний.

За год благодаря комплексным исследованиям были выявлены тысячи патологий. Иногда пациенты из центра диагностики направлялись на экстренную госпитализацию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ближайшее время планируется установка компьютерного томографа и маммографа в Курильской ЦРБ. После внедрения новой техники здесь также будет открыт центр углубленных исследований.

Ирина Новикова.