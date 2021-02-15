Картина с одной неизвестной. Как журналисты и художники расшифровывали образы сахалинских «шестидесятников»

В «Советском Сахалине» за 2 июня 2020 года в юбилейной рубрике «95» был опубликован материал «Физики и лирики 60-х», проиллюстрированный работой Гиви Манткавы «Друзья-товарищи». Более чем через полвека редакция попыталась разыскать тех, кого на холсте изобразил художник, и рассказать о том, как сложилась их жизнь. С такой же просьбой мы обращались к читателям и получили отклики не только от сахалинцев, но и москвичей.

Но все же неопознанные образы оставались. Сотрудники областного художественного музея, как оказалось, проводили свое исследование. Вот что рассказывает заместитель директора по научной работе областного художественного музея Ирина Малькова.

Картину «Друзья-товарищи» молодой художник Гиви Манткава написал в 1963 году. Это время было печальным для бурно развивавшейся сахалинской культуры. Показная и злая критика партийного руководителя области Павла Леонова во время посещения ежегодной отчетной выставки сахалинских художников 1962 года, в подражание критическому выступлению Никиты Хрущева на выставке московских художников, обвинения в вольнодумстве журналистов, поэтов, работавших в областных газетах «Молодая гвардия», «Советский Сахалин», привели к отъезду с острова целого ряда интересных личностей. А ведь они начали формировать его культурную среду, отличавшуюся большим разнообразием стилей, мнений, направлений. Молодые журналисты, писатели, поэты, художники, приезжавшие на Сахалин часто сразу после окончания университетов, искали здесь, «в провинции у моря», возможности проявить свои силы и энергию, свободу самовыражения в творчестве.

Живописное полотно «Друзья-товарищи» создано в память об этом веселом сообществе молодых творческих людей, которые разъехались в тот год по всей огромной стране. А Манткава остался. Он дружил и общался со многими. Во время встреч в компании делал быстрые зарисовки карандашом. Они и стали художественным материалом для написания группового портрета. Его композиция напоминает фотографию выпускного класса: все еще вместе, такие молодые, разные, яркие, но каждый уже отдельно, перед разлукой, возможно, навсегда.

Картина за более чем 50 лет много раз экспонировалась на выставках, о ней писали искусствоведы. По мнению Натальи Бржезовской, «культурным памятником сахалинским 60-м, отражающим образ отечественной ситуации 1960-х годов, стало полотно Манткавы «Друзья-товарищи». Утопичность гуманистических идей, поднятых поколением «шестидесятников» в советском искусстве на недосягаемую высоту, дает характеру произведения дерзкую фантасмагорическую экспрессию (ироническую и драматическую одновременно), делающую реальное нереальным. Вопросы чести, совести, гуманизма были тесно связаны с культурно-исторической традицией, которая служила человеку 1960-х… критерием в поиске правды и справедливости».

Но однажды мы спохватились – поняли, что это не только произведение искусства, творческое авторское высказывание о своей молодости, но и историческое полотно. И его необходимо прочитать как документ, узнать всех, кто на нем изображен. К 90-летию Гиви Манткавы, которое отмечалось 18 мая 2020 года, музей провел свое исследование через беседы с героями картины: вдовой художника, журналисткой Линой Аверичевой, заслуженным художником России Юрием Степановым и другими. Степанов лучше всех помнил друзей своей молодости. Он не узнал только троих.

А 2 июня 2020 года журналисты газеты «Советский Сахалин», в честь 95-летия газеты, вспоминая о коллегах, работавших в 1950 – 1960-е годы, опубликовали свое расследование картины Гиви Манткавы в редакционной статье «Физики и лирики 60-х». И не случайно: из 20 личностей 11 – журналисты. Эта профессия была очень популярной в конце 1950 – начале 1960-х годов. Время оттепели позволяло писать на самые разнообразные темы. Страна вздохнула после военной трагедии и была на подъеме. Романтические настроения в предчувствии светлого будущего звали к новым открытиям.

Газетчикам не удалось узнать пятерых из 20 героев картины. Но теперь, объединив результаты поиска, мы можем сказать, что другие восемь – художники, и сегодня нам ничего неизвестно только об одной героине картины. Но, как знать, быть может, продолжение поиска завершится удачей.

1. Евгений Шлионский – журналист, поэт.

2. Тимофей Кузнецов – журналист.

3. 4. Гиви Манткава – заслуженный художник России. Жил и работал в Южно-Сахалинске. Работы хранятся в фондах Сахалинского областного художественного музея (СОХМ).

5. Роальд Добровенский – журналист, поэт, прозаик.

6. Валентин Лукьянов – поэт.

7. Николай Бочаров-Федосеев – художник. Работы хранятся в фондах СОХМ.

8. Владислав Маринов – журналист.

9. Геннадий Смердов – художник, переехал в Ленинград в 1962 году. Работы хранятся в фондах СОХМ.

10. Людмила Миланич – дальневосточная поэтесса, член Союза писателей, заслуженный работник культуры России.

11. Мясников – художник (имя не установлено)

12. Юрий Степанов – заслуженный художник России. Жил и работал в Южно-Сахалинске. Умер в январе 2021 года в результате пандемии. Работы хранятся в фондах СОХМ.

13. Юрий Черпаков – художник. Работал в Сахалинском областном краеведческом и художественном музеях. Работы хранятся в фондах СОХМ.

14. Кира Ткаченко – детская писательница, публицист.

15. Вильям Озолин – поэт и журналист.

16. Неизвестная.

17. Андрей Топачевский – журналист.

18. Галина Мазуренко (с колли) – скульптор. Живет в Санкт-Петербурге.

19. Лина Аверичева – журналист. Работала в газетах «Молодая гвардия», «Советский Сахалин», в Союзе журналистов.

20. Борис Шахназаров – художник, фронтовик, приехал на остров в 1947 году, основатель организации художников на Сахалине, в 1962-м переехал в Хабаровск. Работы хранятся в фондах СОХМ.