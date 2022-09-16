Картина сегодняшнего дня: забойка на реке, на которой расположен рыбоводный завод

Кто-то контролирует, сколько кеты изымается из водоемов для закладки икры? Есть ощущение, что на прилавки микрорынков и к многочисленным частным продавцам она попадает и с таких забоек.

А почему бы не поставить на эти объекты видеокамеры?

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