Картины, согретые душой и сердцем. В Охе открылась художественная выставка 98-летнего ветерана войны и труда Семена Соболева

Экспозиция развернута в Охинском краеведческом музее.

Семен Никитович Соболев – легенда нашего города.

Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Охи, ветеран труда, отличник геодезии и картографии министерства геологии СССР, с 1982 года действительный член Географического общества СССР, лауреат форума «Общественное признание» Ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил, с 2018 года член Союза художников России.

Родился 1 сентября 1924 года в крестьянской семье в селе Лебяжье Ново-Егорьевского района Алтайского края. В конце 30-х годов ХХ века семья Соболевых переехала в Заполярье (г. Игарка). По окончании школы Семен Никитович поступил в педагогическое училище народов Севера, а на каникулах подрабатывал – за пятьдесят рублей в месяц путешествовал по Енисею и его притокам, собирал гербарии для Красноярского сельхозинститута.

Однако стать педагогом Семену Никитовичу помешала война. С третьего курса, в 1942 году, он был призван в Красную Армию. Воевал сначала на Западном фронте, потом на 2-м Украинском. Участвовал в боях за освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. После войны с 1945 по 1947 годы служил в группе советских войск в Германии.

Старший сержант С. Н. Соболев награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью Жукова и другими.

В 1950-м Семен Никитович приехал в Оху. Работая топографом, заочно окончил Новосибирский топографический техникум. Затем трудился начальником топографической партии в различных экспедициях, маркшейдером нефтегазодобывающего управления «Оханефтегаз».

В 1992 году ушел на пенсию.

Семена Никитовича Соболева охинские любители прекрасного еще знают как замечательного живописца. В 1970 году уже в зрелом возрасте он заочно окончил Московский университет искусств им. Н. К. Крупской.

Работы художника посвящены поре детства, которое прошло в степном Алтае, юности, связаной с Заполярьем, городом Игаркой на Енисее и, конечно, Сахалину.

В 1993 году он впервые принял участие в городской выставке охинских художников. С этого времени его картины постоянно присутствовали на художественных мероприятиях района.

В 1999-м состоялась его первая персональная выставка в Охинском краеведческом музее. На суд зрителей было представлено более семидесяти произведений в разных техниках.

Семен Никитович – автор заметок и рассказов, которые публиковались в газете «Сахалинский нефтяник».

В 2004 году в свет вышла книга Семена Соболева «Фронтовыми дорогами» – как дань благодарной памяти ветерана своим братьям по оружию, с которыми несколько лет делил солдатский хлеб и нелегкую военную долю.

А в 2010-м издан фотоальбом его художественных работ, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, где представлены живопись и графика. Графические наброски художника, выполненные в некотором ироническом стиле и с неизменным философским подтекстом, ярко отражают характер персонажа или момент события.

Виктор ВЛАДЫЖЕНСКИЙ.

Фото автора.