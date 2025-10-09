Картой — выгоднее: в Южно-Сахалинске в ноябре изменится стоимость проезда в городском транспорте

Обновлённые тарифы вступят в силу с 1 ноября. Стоимость проезда в автобусе при оплате банковской или единой транспортной картой составит 45 рублей. Причина изменения тарифа – удорожание ключевых составляющих транспортной отрасли: рост цен на топливо, запчасти и комплектующие для автобусов, иные операционные расходы муниципального перевозчика.

Изучив текущую ситуацию и проблемы работы автотранспортных предприятий, региональная энергетическая комиссия выпустила соответствующий приказ.

Изменение стоимости проезда в общественном транспорте наблюдается практически во всех крупных городах Дальнего Востока – Якутске, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и др. С конца сентября повышение тарифов коснулось 15 автобусных маршрутов в Хабаровске: стоимость проезда возросла от 55 до 65 рублей (цену на билет каждый перевозчик определяет индивидуально).

По показателям доступности и комфорта общественный транспорт Южно-Сахалинска остаётся одним из лучших среди дальневосточных региональных центров. С 2022 года город обновил более 70% всего автопарка — на линию вышло 265 современных автобусов. В этом году ещё 15 новых машин заменят устаревшую технику.

– Как человек, который всю жизнь работает в сфере общественного транспорта, я вижу, какой большой шаг сделал город в части повышения комфорта пассажирских перевозок. И совершенно очевидно, что эта работа продолжится. Вместе с тем мы понимаем, что достойное (а это, прежде всего, безопасность пассажиров) содержание автопарка с каждым годом требует всё больших финансовых затрат. Но, со своей стороны, как общественники мы продолжим контроль за качеством пассажирских перевозок. Это и состояние автобусов, и соблюдение расписания, и корректировка маршрутов с учётом мнения горожан. Всё должно быть и впредь организовано для комфорта людей вне зависимости от стоимости проезда, – подчеркнул член городского общественного и дорожного советов, авиатор Олег Меркушев.

Также будет скорректирована стоимость одной поездки, если платить не картой, а наличными. С 1 ноября билет обойдётся в 55 рублей. Разница в 10 рублей и преимущества безналичной оплаты очевидны. Тем более что в областном центре на проезд в общественном транспорте действует перечень льгот для разных категорий жителей. Так, пенсионеры могут оформить социальные транспортные карты. Для учеников школ действует проездной, позволяющий бесплатно пользоваться городским транспортом в течение учебного года.

Владельцы транспортной карты имеют дополнительное преимущество. Заплатив за билет один раз, в течение 45 минут со времени первой оплаты пассажир может бесплатно пересесть с одного городского автобуса на другой, а также с рельсобуса – на автобус, с автобуса – на ж/д транспорт в пределах участков «Новоалександровск – Южно-Сахалинск – Христофоровка» и «Южно-Сахалинск — Дальнее».

Приобрести транспортную карту можно:

на железнодорожном вокзале;

в ООО «Единый оператор ЮС» (Пограничная, 30).

По вопросам приобретения транспортной карты необходимо обращаться в пассажирскую компанию «Сахалин» по номеру 71-29-94; в диспетчерскую службу ООО «Единый оператор ЮС»: 55-65-15 (*6515 с мобильного, звонок бесплатный).