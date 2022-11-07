Картошки много не бывает. Сахалинские аграрии собрали более 2 000 тонн сверхплановых клубней

Накануне Дня единства островные сельхозпредприятия полностью завершили уборку картофеля. При плане 44,05 тыс. тонн собрано 46,17 тыс. тонн. Это самый крупный урожай за последние несколько лет.

Столь солидную добавку к плановым показателям сахалинцам обеспечили дополнительные посевные площади. В этом году общая площадь земель, занятых под картофель, превысила прошлогодний показатель на 52 гектара.

Сейчас в хозяйствах занимаются сортировкой собранного картофеля, проверкой клубней на болезни. Это необходимая операция перед закладкой урожая на длительное хранение. Большая часть картофеля отправляется в хранилища, а часть небольшими партиями регулярно отгружается в торговую сеть.

Буквально в ближайшие дни завершится уборка капусты. Столь любимый в народе овощ в этом году был размещен на площади 323 гектара. Тщательное соблюдение технологии выращивания растений в сочетании с заботливым уходом обеспечили аграриям высокую урожайность этой культуры. В АО «Совхоз «Тепличный» собирали по 520, в АО «Совхоз «Заречное» — по 540, а в АО «Совхоз «Южно-Сахалинский» — по 480 центнеров капусты с гектара.

Весьма богатый в этом году урожай моркови. Всего с сахалинских полей было собрано 6,6 тыс. тонн. По сравнению с 2021 годом это больше на 35 процентов. Урожайным выдался год на свеклу, ее собрали больше на 400 тонн.

В целом по овощам региональный агропром показывает весьма хорошие результаты. Всего по области собрано 19,3 тыс. тонн овощей. Это превышает прошлогодний показатель почти на 3 тыс. тонн.

— Полевые работы в регионе полностью завершатся не позднее 15 ноября, и фактически сразу же начнется подготовка к посевной будущего года, – отмечает заместитель директора департамента сельского хозяйства регионального минсельхозторга Екатерина Сливкина. — Сейчас идет изучение рынка, в хозяйствах готовятся заявки на поставку минеральных удобрений. В будущем году, кстати, объемы их будут увеличены. Проявляют аграрии интерес и к семенам, в том числе элитных культур, например, картофеля.

Приобретать семена и удобрения в необходимых объемах предприятиям помогает господдержка. Действует она уже не первый год и выручила уже не одного агрария. При этом объемы поддержки год от года растут. В этом году, например, заметно увеличилось субсидирование сельхозтехники, приобретаемой по лизингу. В частности, стоимость приобретенных тракторов, изготовленных в Республике Беларусь, государство субсидирует в размере не 30, как раньше, а 50 процентов от их стоимости.

Владимир БОЛОТОВ.