Катайтесь хоть весь день

С 10 августа южносахалинцы могут ездить в общественном транспорте по безлимитным проездным.

Безлимитные проездные действуют как в наземном общественном транспорте, так и в рельсобусах, следующих из Дальнего, Новоалександровска, Христофоровки. Оформление проездных началось.

Количество поездок по абонементу неограниченно. Стоимость безлимитных проездных составит: на один день – 104 рубля, на неделю – 620 рублей, на месяц – 1800 рублей.

Кроме того, с 10 августа в областном центре изменились тарифы на проезд в общественном транспорте (автобусы и рельсобусы). Так, стоимость разового билета при оплате картой составит 30 рублей, за наличные средства – 32 рубля.

Абонементы на проезд можно будет оформить на действующие транспортные карты, единую карту сахалинца, через приложение «Транспортная карта», а также приобрести на транспортно-пересадочном узле «Алые Розы» в Дальнем и в кассе железнодорожного вок­зала.