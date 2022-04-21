Каждому пятилетка для старта. Школы в ожидании новых земских учителей

В области на островах завершился прием документов от педагогов, участвующих в федеральной программе «Земский учитель». С 10 января в адрес регионального оператора поступило 521 заявка и 114 пакетов документов. Желание работать на Сахалине изъявили педагоги из Волгоградской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Новосибирской областей, Краснодарского края и других субъектов РФ.

В новом учебном году образовательным организациям области потребуются 32 специалиста. Это учителя математики, физики, русского языка и литературы, истории, химии и биологии, информатики, начальных классов и логопед-дефектолог. Вакансии есть в Александровск-Са­ха­лин­ском, Анивском, Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Ногликском, Охинском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Тымовском, Углегорском, Холмском районах.

В программе «Земский учитель» могут участвовать соискатели не старше 45 лет, если их квалификационные компетенции соответствуют должности «учитель». Для выбравших работу в школах сел с населением до 50 тысяч человек предусмотрена единовременная выплата в 2 миллиона рублей. Педагог может потратить их по собственному усмотрению. Единственное условие – отработать на новом месте пять лет.

В мае претендентам на конкурсный отбор выставят баллы на основании их документов и портфолио. Кстати, в этом году впервые соискатели могут получить дополнительные баллы, если предоставят видеофрагменты своих уроков.

Имена победителей станут известны к 15 мая. До 1 сентября им необходимо заключить договор со школами, где они будут трудиться. Два миллиона «подъемных» им выплатят до 1 декабря 2022 года.

Елизавета АНДРЕЕВА.