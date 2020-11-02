Поликлиника № 4 в Южно-Сахалинске обслуживает территорию, где проживает 45 тыс. человек, что сопоставимо с численностью населения такого города, как Корсаков. В областном центре это медицинское учреждение на хорошем счету, но с первой волной ковида у него начались проблемы с обслуживанием населения. Очереди возникали из-за наплыва пациентов и болезни врачей и медперсонала.

В июле – августе ситуация стабилизировалась. Но в третьем квартале поликлиника попала под шквал критики. 1300 жалоб за октябрь – крутой антирекорд, спровоцированный второй волной коронавируса и сезонными ОРВИ.

Стрелы критики сошлись на новом руководителе учреждения – и. о. главврача 34-летнем Алексее Ефимове. Несколько медработников даже обратились к депутатам областной думы как к третейским судьям по поводу неблагополучной, с их точки зрения, ситуации в коллективе. Отсюда уволилось шесть врачей и несколько медсестер. Нагрузка на оставшихся существенно возросла.

Рабочая группа депутатов провела два заседания. Как выяснилось, большинство жалоб пришлось на работу регистратуры и колл-центра. Бывали дни, когда пациенты часами не могли дозвониться и удаленно записаться на прием. Аналогичные проблемы возникали и в других поликлиниках из-за технологического сбоя системы – в городе обновлялась медицинская информационная система для автоматизации деятельности стационаров и поликлиник. В ней обнаружились ошибки, на устранение которых ушло два дня. И заболевшим пришлось выстаивать живую очередь во всех учреждениях, чтобы получить помощь.

В последние недели к 10.00 у регистратуры поликлиники № 4 собирается до полусотни человек. Людям нездоровится, им тяжело ждать, они нервничают. Не устраивает ситуация, по большому счету, и медиков, которые сегодня как на передовой – вместо 20 плановых больных принимают в день еще 20 сверхплановых пациентов…

Но кому предъявлять претензии – ковиду? Это из-за него вместо пяти окошек регистратуры больных обслуживают только три окна. Два медрегистратора теперь на входе в поликлинику измеряют температуру и разграничивают потоки пациентов. Еще трое трудятся в вечернюю смену. Из 14 сотрудников регистратуры лишь один в отпуске, остальные при деле.

C 26 октября горожан с симптомами респираторных заболеваний это учреждение, как и другие, принимает через отдельный вход (на него указывает стрелка на фасаде здания). На работу в «красную зону» направили двух докторов. А двумя неделями раньше талоны на прием к ним плановые больные получили на сайте «Госуслуги» и по телефону 1-300. Регистраторам пришлось обзвонить этих пациентов, чтобы объяснить ситуацию и на следующие дни распределить их на прием к другим терапевтам. Но те, до кого не удалось дозвониться, напрасно пришли в поликлинику в назначенный день и добавили жалоб.

– Поток больных нарастает, а количество врачей осталось неизменным, – говорит Алексей Ефимов. – При этом часть наших специалистов откомандирована в госпитали. Доктора дежурят в противотуберкулезном диспансере, по графику бригада из 5 – 8 человек выезжает в аэропорт. У нас 22 терапевтических участка и 24 терапевта. Кадрами мы обеспечены лучше других учреждений. Но сейчас приходится перераспределять персонал. Четверо докторов работают на вызовах, пятеро – на приеме. Два инфекциониста трудятся в две смены.

И. о. главного врача считает, что несмотря на трудности говорить о недоступности медицинской помощи неправомерно. Попасть на прием к узкому специалисту можно в течение 7 – 10 дней. Некоторые проблемы решаются индивидуально по тел. 1-300, а также при обращении к администратору или руководству поликлиники. В кабинете экстренной неотложной помощи никому не отказывают, хотя и туда очереди. Врачи не оставляют ни одного пациента без внимания.

В период сезонных ОРВИ усилены бригады и увеличено количество врачей для качественного обслуживания больных на дому. За поликлиникой закреплено большое количество горожан в возрасте 65+. Примерно 90 проц. из числа обратившись за помощью обслуживаются на дому в тот же день.

Поликлиника № 4 работает в штатном режиме. С узкими специалистами проблем нет. Здесь трудятся по три кардиолога, лор-врача и офтальмолога, по четыре невролога и эндокринолога. Скоро появится гастроэнтеролог. К хирургу, лору, урологу и офтальмологу пациент может записаться самостоятельно, а также получить талон к эндокринологу. А вот на прием к кардиологу больной должен прийти после обследования у терапевта, иначе он зря потратит талон и время специалиста. Такой фильтр в поликлинике введен, чтобы повысить эффективность работы кардиолога.

Что касается назначения диагностических обследований, тестов на ковид и компьютерной томографии, то они проводятся не по желанию пациентов, а в соответствии с клиническими требованиями минздрава и постановлением № 15 главного санитарного врача РФ. Есть также временные методические рекомендации, где прописано, кому и когда назначать те или иные обследования.

– Доктора работают по этим документам, – говорит Алексей Ефимов. – Но стараемся всех пациентов своевременно, правильно и квалифицированно диагностировать в рамках принятых стандартов.

Дневной стационар учреждения работу не прекращал, лишь в первой половине года были некоторые ограничения. Лица без инфекционных заболеваний получают медпомощь в полном объеме. Единственная группа, которой касаются некоторые ограничения в связи с эпидемиологической безопасностью, это пациенты с инфекционными заболеваниями. Им не показано посещение «чистых» помещений, таких, к примеру, как кабинет физиотерапии.

И. о. главврача подтверждает: в третьем квартале 2020-го уволилось шесть врачей. Трое – на пенсию по собственному желанию; вернулся в свой город приезжий ординатор, которому по некоторым причинам не глянулась клиническая база учреждения; другой доктор перешел в ординатуру. А сотрудник Кристина Шевченко письменно сообщила, что уволилась по собственному желанию в связи с переводом на новое место работы. Никакого давления со стороны руководства на нее не было, как не было и конфликта с руководителем поликлиники. Досужие разговоры о конфликте не что иное, как сплетни.

За это же время в коллектив принято одиннадцать врачей: шесть участковых терапевтов, врач-офтальмолог, лор, УЗИ-диагностик, инфекционист и кардиолог. Они работают на ставках, которые в период вакансий в половинном объеме выплачивались работающим докторам. Реакция врачей, потерявших в заработке, на такое решение негативная.

Остро стоит вопрос: как руководству поликлиники при нехватке средств разрулить ситуацию в правовом поле, чтобы и Трудовой кодекс не нарушить, и не растерять специалистов. Вероятно, к поиску этого решения должен подключиться и региональный минздрав.

Может, пора и из аэропорта вернуть медиков на свои рабочие места, где они в десятки раз нужнее? Почему-то ни в столичных, ни в дальневосточных воздушных гаванях бригады медиков не встречают пассажиров в таком количестве, как в Южно-Сахалинске.

В жалобах в вину новому руководителю поликлиники № 4 ставят также и невыполнение плана по диспансеризации, вакцинации, плановой помощи населению… Заместитель регионального министра здравоохранения Нина Мухина на заседании выездной рабочей группы областной думы вступилась за коллегу. Напомнила: по распоряжению губернатора с марта по июль во всех медучреждениях плановая помощь не оказывалась, диспансеризация и вакцинация не проводились.

В поликлинике № 4 в августе диспансеризация возобновилась. Здесь создали дополнительное рабочее место, чтобы обзванивать горожан и приглашать на обследования. Но уже в третьем квартале пришла вторая волна ковида, и все резервы были задействованы на борьбу с ним.

Силы медиков сегодня ограничены, это объективная реальность. Если в первую волну пандемии медучреждения еще могли планомерно заниматься диспансеризацией, то сейчас из-за сложной ситуации только эпизодически. Горожане болеют семьями. Поток пациентов возрос кратно. В зависимости от ситуации даже руководителям поликлиники приходится вести терапевтические приемы после работы, по вечерам.

– У нас взаимовыручка, помогаем друг другу по зову сердца, – говорит и. о. главврача.

При всем при этом здесь не останавливается процесс обучения персонала. С агентством стратегических инициатив медики прорабатывают пилотную программу по доступности амбулаторной кардиологической помощи. Обучают персонал электронному документообороту. Медрегистраторам скоро не придется разносить по кабинетам килограммы карточек, а доктора не будут тратить драгоценное время на заполнение журналов и сосредоточатся на работе с больными.

– Здоровье пациентов для нас – главная ценность.

Произнося такие слова, Алексей Ефимов ни сколько не лукавит. В поликлинике № 4 он человек не случайный. С 2012 по 2018 годы работал участковым терапевтом. Говорит, с 8 утра до 20 вечера выезжал на вызовы и вел прием в учреждении. Создал отделение неотложной помощи и возглавил его в 2018 году. В 2019-м региональный минздрав откомандировал его в Ноглики, где он отработал главным врачом больницы 14 месяцев. За это время ему удалось укрепить амбулаторное звено, создать кабинеты профилактики и неотложной помощи, добиться, чтобы в селах Ныш и Вал появились новые аптечные пункты. Он нашел и принял на работу специалистов, о которых в районе мечтали, – кардиолога, гинеколога высшей категории и эндокринолога, улучшил условия труда медперсонала.

Сейчас ему поручили в разы более сложный и ответственный участок работы – руководство поликлиникой, самой крупной в Южно-Сахалинске. И теперь каждый день в экстремальной ситуации он вместе с коллегами работает в интересах 45 тысяч горожан.

Так давайте беречь докторов, иначе они не спасут нас.

Людмила Степанец.

P. S. Когда верстался номер, стало известно, что в ближайшие дни в регистратуре поликлиники № 4 заработают все пять окон. А медрегистраторов у входа в здание заменят волонтеры. Они будут измерять температуру и разделять потоки пациентов.