Каждый – лыжник-боец

По призыву командующего Дальневосточным фронтом тов. Пуркаева свыше 2000 комсомольцев Александровского района овладевают лыжным спортом, регулярно тренируются, проходят 20-часовую программу лыжника-бойца. В Мгачинской средней школе 40 учащихся под началом военного руководителя тов. Колясникова уже закончили обучение. В Александровской столовой № 1 в короткий срок сформированная команда лыжников прошла обучение на лыжника-бойца и сейчас готовится к профсоюзно-комсомольскому лыжному кроссу. Наибольшие успехи у официанток тт. Соловьёвой и Ржаниковой, буфетчицы тов. Беловой.
В фонд обороны
Работники управления Сахгосрыбтреста в 1944 году внесли на строительство танковой колонны «Амурский рыбак» более 80 тыс. рублей, рабочие и служащие рыбозавода «Хоэ» – 64 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей собрали в фонд обороны Родины рабочие и работницы Октябрьской и Мгачинской шахт, Александровского порта, артисты драмтеатра и другие коллективы города и района.
В этот день 80 лет назад
- В течение 21 февраля на Земландском полуострове наши войска отбивали атаки немцев, стремившихся прорваться из Кёнигсберга в направлении Пиллау.
- Южнее Данцига наши войска, продолжая наступать вдоль западного берега Вислы, с боями заняли более 50 населённых пунктов.
- Войска 2-го Белорусского фронта захватили город Черск в Польше.
- В ночь на 21 февраля наши тяжёлые бомбардировщики нанесли удары по военным объектам и железнодорожным станциям в немецких городах Штеттин, Штаргард и Бреслау.
- За 20 февраля на всех фронтах подбито 180 немецких танков, сбито 67 самолётов противника.
Тыл – фронту
- Достойно встречают день рождения Красной Армии передовые рыболовецкие колхозы области. Колхоз «Молот» выловил для страны и фронта 160 центнеров рыбы при февральском плане 90. Колхоз «Красный Байкал» взял 59 центнеров при задании 40. Стахановское звено тов. Сычёва из артели «Красный восток» добыло сверх квартального плана 200 центнеров наваги.
- Добросовестно выполняет свои обязательства коллектив Хоэнского лесоучастка. Впереди звено лесоруба тов. Чуракова. Ежедневно оно в среднем заготавливает 12 кубометров древесины при задании 4,8.
- Знатная стахановка колхоза «Труд» тов. Ерош работает звеньевой с 1937 года. И всегда получает хорошие урожаи. Сейчас звено активно готовится к севу. На поля вывезено около 100 тонн навоза, организован сбор золы и птичьего помёта.
- Успешно промышляли в четвёртом квартале 1944 года охотники области. На 50 тыс. рублей сверх плана сдали они пушнины в фонд победы Красной Армии. Впереди Кировский район, на втором месте – Александровский.