Каждый – лыжник-боец

По призыву командующего Дальневосточным фронтом тов. Пуркаева свыше 2000 комсомольцев Александровского района овладевают лыжным спортом, регулярно тренируются, проходят 20-часовую программу лыжника-бойца. В Мгачинской средней школе 40 учащихся под началом военного руководителя тов. Колясникова уже закончили обучение. В Александровской столовой № 1 в короткий срок сформированная команда лыжников прошла обучение на лыжника-бойца и сейчас готовится к профсоюзно-комсомольскому лыжному кроссу. Наибольшие успехи у официанток тт. Соловьёвой и Ржаниковой, буфетчицы тов. Беловой.

В фонд обороны

Работники управления Сахгосрыбтреста в 1944 году внесли на строительство танковой колонны «Амурский рыбак» более 80 тыс. рублей, рабочие и служащие рыбозавода «Хоэ» – 64 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей собрали в фонд обороны Родины рабочие и работницы Октябрьской и Мгачинской шахт, Александровского порта, артисты драмтеатра и другие коллективы города и района.

В этот день 80 лет назад

В течение 21 февраля на Земландском полу­острове наши войска отбивали атаки немцев, стремившихся прорваться из Кёнигсберга в направлении Пиллау.

Южнее Данцига на­ши войска, продолжая наступать вдоль западного берега Вислы, с боями заняли более 50 населённых пунктов.

Войска 2-го Белорусского фронта захватили город Черск в Польше.

В ночь на 21 февраля наши тяжёлые бомбардировщики нанесли удары по военным объектам и железнодорожным станциям в немецких городах Штеттин, Штаргард и Бреслау.

За 20 февраля на всех фронтах подбито 180 немецких танков, сбито 67 самолётов противника.

Тыл – фронту