Каждый может поучаствовать во Всероссийском экономическом диктанте

Он состоится 12 октября с 5:00 до 22:00 по московскому времени в онлайн-формате в виде теста на официальном сайте акции. Для участия необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету.

Организатор экономического диктанта: Вольное экономическое общество России при участии Международного Союза экономистов, администраций субъектов РФ, Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов Российской Федерации, институтов Российской академии наук.

Результаты экономического диктанта предоставляются участнику сразу после его окончания. Сертификат участника с указанием соответствующего уровня знаний будет доступен для скачивания в личном кабинете пользователя.

Участники экономического диктанта, набравшие 90 баллов и выше, будут названы победителями. Диплом победителя будет доступен для скачивания в личном кабинете.

Победителей экономического диктанта пригласят к участию в финале фестиваля экономической науки, а также к участию в других проектах и мероприятиях Вольного экономического общества России.

В 2020 году акция впервые состоялась только в онлайн-формате во всех 85 регионах России, а также в шести странах; свою экономическую грамотность проверили 183 215 человек.