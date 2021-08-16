Каждый может стать творцом. Cвидание за гончарным кругом

Говорят, что Бог создал человека по своему подобию из глины. Неудивительно, что люди, подражая своему Создателю, из этого материала лепят свой собственный мир. Возможно, в этом и есть смысл нашего пребывания на земле. Недаром гончарная школа «Колокол», открывшаяся несколько месяцев назад в Южно-Сахалинске, имеет девиз: «Каждый может стать творцом».

Идет по этому пути и руководитель школы Виктория Колядина. Кто-то во всем сомневается и боится, а другие верят в себя и действуют. Вот и эта сахалинка, не устрашившись пандемии и экономического кризиса, осуществила свою мечту.

– С детства я интересовалась всеми видами искусства, – рассказывает Виктория. – Окончила художественную школу и институт в Хабаровске, работала по специальности архитектором и в дизайнерском агентстве. При этом меня не оставляла мысль, что нашему городу необходимо пространство, где могли бы собираться люди разных возрастов для творчества и отдыха.

– Почему вы выбрали франшизу гончарной школы?

– Потому что в Южно-Сахалинске существовали на тот момент просто гончарные мастерские, но такого формата, как предлагала франшиза «Колокола», не было. Мы проводим мастер-классы для детей, дни рождения и даже свидания. У нас не так много интересных мест, которые можно посетить. Все новое притягивает. Здесь можно сделать набор посуды своими руками и с удовольствием провести время.

Выбор в пользу франшизы я сделала потому, что не имею необходимого опыта, а «Колокол» предлагает готовую модель бизнеса, где прописаны все необходимые действия по развитию этого проекта.

Я о проблемах не думала. Наоборот, расценила эту возможность как знак судьбы. Если бы я не воспользовалась подобным шансом, то никогда бы себе этого не простила. Страх мешает осуществлять свои желания. Главное – не бояться трудностей, ведь без них не бывает успеха.

Поэтому прошла обучение в Воронеже у создателей «Колокола». Там же обучалась одна из моих мастеров, с другим мастером занималась я сама. Главное – иметь художественные способности и наработать необходимые практические навыки.

Бизнес как творческий процесс

– Для меня это не бизнес, а возможность самореализации в новом деле, – продолжает Виктория. – Муж говорит, что у меня горят глаза, хотя мне помимо общего руководства приходится совмещать обязанности администратора и завхоза, а также иногда по необходимости проводить мастер-классы. Раньше я еще занималась и уборкой помещений. Супруг поддерживает меня морально. Без него я, наверное, не решилась бы на подобный шаг. Моя семья – мой мотиватор.

«Колокол» звенит по всей России!

Сыграл большую роль пример создателей «Колокола». Молодая семья – Ярослав и Арина – оправдала свою фамилию Гончар и развеяла миф о том, что собственную керамику создать очень сложно. Начинали они у себя на кухне, а сегодня их последователи успешно работают уже в доброй полусотне российских городов.

– Кроме того, окрыляют положительные отзывы и позитивная энергия наших клиентов. Нередко бывает, что человек приходит к нам просто за компанию с кем-то, а открывает в себе творческие способности, о которых никогда не думал, что поднимает самооценку. Сделанное своими руками изделие участник мастер-класса после обжига забирает домой как свидетельство своего достижения и приятного воспоминания, – говорит Виктория.

Целительный «звон»

Подобное увлечение помогает и в борьбе с ковидом: укрепляет иммунитет, снимает стресс, дает положительные эмоции и развивает мелкую моторику рук, что полезно для умственной деятельности. И название символично. Колокольным звоном издревле боролись с эпидемиями. Современные ученые подтверждают, что так работает принцип волнового резонанса на определенных частотах.

– Я абсолютно уверена, – полагает наша собеседница, – что глина – живой материал, который тонко чувствует человека и его настроение. Если он приходит расстроенный, то изделие может не получиться. В то же время работа за гончарным кругом сродни медитации и релаксу и позволяет уйти от повседневной рутины.

Глина – это земля, наша родная стихия, в которой мы рождаемся, живем и умираем. Взаимодействие с ней придает мне уверенности и настраивает на философский лад, позволяет не зацикливаться на неприятностях.

– А что собой представляют свидания в гончарной мастерской?

– Это очень популярный формат для разных категорий населения старше 18 лет. Мастер проводит индивидуальные занятия для пар, которые делают для себя, например, чашки или мисочки. А потом у них проходит часовой фуршет. По похожей схеме проходят дни рождения для детей и взрослых, что также пользуется большим спросом.

В будущем планируем проводить курсы для взрослых и детей, а также продавать изделия наших мастеров и работать по заказам. Желающие уже есть, но мы сначала хотим разобраться в нюансах гончарного производства, чтобы гарантировать клиентам высокое качество изделий.

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Гончарный круг движется как колесо сансары – судьбы, символизируя непрерывность жизни, что придает уверенности в наш нестабильный век. На смену черным полосам неизбежно приходят белые. Если вы хотите оказаться в пространстве гармонии, романтики и творчества, «Колокол» ждет вас.

Даниил ПАНКСТЬЯНОВ.