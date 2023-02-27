Каждый новый старт – это вызов себе. София Надыршина завоевала две золотые медали Кубка России по сноуборду

Красивые победы

23 – 24 февраля в Южно-Са­ха­линске состоялся этап Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах.

В течение двух дней за медали боролись сильнейшие спортсмены из 15 субъектов страны – София Надыршина, Вик Вайлд, Дмитрий Логинов, Ярослав Степанко, Андрей Соболев, Наталья Соболева, Мария Волгина, Милена Быкова и многие другие.

В параллельном слаломе-гиганте среди женщин «золото» завоевала наша София Надыршина.

Во второй день соревнований в параллельном слаломе София также заняла первое место, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

27 февраля на СТК «Горный воздух» стартовал чемпионат России по сноуборду.

Новые достижения

Кубок России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Мы вместе. Спорт» в дисциплинах «горнолыжный спорт» и «сноуборд» завершился в Южно-Сахалинске.

В течение пяти дней спортсмены, представляющие Москву, Санкт-Петербург, Красноярский, Приморский и Камчатский края, Иркутскую и Сахалинскую области, боролись за награды соревнований. Горнолыжники оспаривали награды в слаломе-гиганте, супергиганте, суперкомбинации и слаломе, сноубордисты – в сноуборд-кроссе и сноуборд-кросс-слаломе.

Среди горнолыжников Варвара Ворончихина, представляющая Москву, и Александр Алябьев, выступающий за Сахалинскую область и столицу России, завоевали самое большое количество золотых медалей. Спортсмены заработали награды высшей пробы в слаломе-гиганте, супергиганте и суперкомбинации.

– Как обычно, соревнования на Сахалине были организованы на высоком уровне. Всегда рад выступать на трассах «Горного воздуха». По моему мнению, подготовка склонов комплекса к соревнованиям – одна из лучших в России, – рассказал Александр Алябьев.

По результатам Кубка России по сноуборду в обеих дисциплинах в своих классификациях победителями стали сахалинцы Владимир Игушкин и Полина Новаковская. Островной спортсмен Всеволод Щеглов взял «золото» в сноуборд-кросс-слаломе и «серебро» в сноуборд-кроссе.

На играх «Дети Азии»

В Кузбассе дали старт II зимним международным спортивным играм «Дети Азии». В течение девяти дней за медали престижных состязаний поборются около тысячи спортсменов из 12 стран Азии, Республики Беларусь и 8 регионов России.

Сахалинские спортсмены выступят в составе команды Дальневосточного федерального округа. В нее вошли 14 островитян – горнолыжники, сноубордисты, лыжники, фигуристы и летающие лыжники.

– Наши дети успешно выступили на первенстве России и прошли отбор на Игры. Мы долго готовились и, я уверена, успешно выступим. Делаем ставки на длинные дистанции – у девочек 5 км, у мальчиков 10 – и на спринт, – рассказала тренер по лыжным гонкам охинской спорт­школы Валентина Грибакина.

Выступления сахалинских спортсменов пройдут 28 февраля, 1 и 2 марта.

– У нас по четыре представителя в горнолыжном спорте и прыжках на лыжах с трамплина. Наши летающие лыжники – единственные из ДФО, кто будет бороться за медали Игр в этом виде спорта. Они отлично подготовлены и нацелены на высокие результаты, – рассказал представитель островных спортсменов Борис Кулемжин.

Кузбасс принял эстафету зимних Игр у Южно-Сахалинска. В 2019 году островная столица провела первые состязания среди юных спортсменов по зимним видам спорта. Ранее «Дети Азии» проходили только летом.

Три очка, но какие!

В Кольцово (районный центр Новосибирской области) состоялся этап РАПИД Гран-при России (Мемориал Льва Сандахчиева). 231 участник из России и Казахстана сыграли 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 15 минут на партию + 10 секунд за каждый ход.

На победу претендовали свыше 20 международных гроссмейстеров, полтора десятка международных мастеров и примерно столько же мастеров ФИДЕ.

Среди участников турнира был шахматист Александр Мельников (2014 г. р.) из гимназии ¹ 3 Южно-Сахалинска.

Несмотря на столь юный возраст, он уже не раз выезжал на соревнования за пределы Сахалина.

В июле 2022 года он занял 7-е место (из 16-ти) в Москве на турнире «Петровский путевой дворец».

В октябре 2022 года Александр принял участие в «Кубке Баррикады» в подмосковном Одинцово. В стартовом списке сахалинец был 22-м по рейтингу (среди 29 участников), но в итоге разделил второе-шестое место.

Чуть позже занял второе место на турнире в Одинцовском районе Московской области по быстрым шахматам (выбив 5 из 7) и набрал рейтинг на турнире по классическим шахматам в Москве.

Есть у него успехи и на Сахалине. В мае 2022 года Александр Мельников выиграл «Турнир новичков» на фестивале «Волшебная ладья», а в декабре довольно сенсационно был третьим на «Турнире чемпионов».

В этот раз сахалинец в стартовом списке занимал 226-е место (среди, напомним, 231 участника). Казалось, что шансов на положительный результат у него немного.

Тем не менее островной шахматист набрал 3 очка (причем ни в одной из партий он не сыграл с тем, кто обладал меньшим рейтингом). Итог – 216-е место.

Схватки на ковре

В Казани прошло первенство России по самбо среди юношей 14 – 16 лет. Выступали свыше 700 спортсменов из 76 регионов страны.

В весе до 64 кг было заявлено 45 самбистов. Среди них – Илья Резников (сахалинская спортшкола самбо и дзюдо). Он успешно проявил себя, завоевав в итоге серебряную медаль. Тренер Ильи – Олег Богданов.

Прошли в финал

В Якутске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. В центре спортивной подготовки «Триумф» состязались около 200 борцов.

Островной регион пред­став­ляли воспитан­ники спортивной школы Корсакова и спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Юж­но-Сахалинска.

– Наши юниоры, к сожалению, в финальную часть не пробились и остались без наград. Слишком уж высока была конкуренция, где доминировали борцы из Якутии и Бурятии. А вот девушки порадовали своими результатами, – отметил старший тренер сборной команды Сахалинской области, судья всероссийской категории Александр Ваулин.

В весовой категории до 55 кг второе место заняла кандидат в мастера спорта из Южно-Сахалинска Виктория Зац (тренер Насим Ганиев). Также серебряную медаль завоевала кандидат в мастера спорта Арина Яковлева из Корсакова (тренер Хамзат Хамидов), выступавшая в весе до 62 кг.

Обе наши спортсменки прошли отбор на финал первенства России среди юниорок, которой пройдет в апреле в Казани.

Толчок! Рывок!

Холмские спортсмены Константин Травин и Максим Горбунов завоевали две серебряные медали XVIII Всероссийского турнира по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России М. С. Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова. Состязания проходили в подмосковном Чехове и собрали более 350 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет из 33 регионов страны.

Константин Травин выступал среди юношей в возрасте от 10 до 12 лет в весовой категории до 41 кг. Выполнив шесть попыток, холмчанин взял 42 кг в рывке и 52 кг в толчке. Максим Горбунов (13 – 15 лет, до 49 кг) также использовал результативно все шесть попыток. Его результат – 60 кг в рывке и 73 кг в толчке.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.