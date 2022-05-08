Каждый второй россиянин считает День Победы народным праздником, а треть испытывает чувство гордости за страну и патриотизм, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение». Почти у каждого третьего россиянина (29%) возникают чувства патриотизма и гордости за страну, когда они слышат слова «Великая Отечественная война».

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