Каждый второй россиянин считает День Победы народным праздником, а треть испытывает чувство гордости за страну и патриотизм, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение». Почти у каждого третьего россиянина (29%) возникают чувства патриотизма и гордости за страну, когда они слышат слова «Великая Отечественная война».
Сегодня мы (в порядке исключения) нарушаем традицию, предлагая читателям не очередной тематический материал проекта «Воспетые острова», а публикацию «Воспетая газета».
И у нас два повода для «отклонения от курса»: 1 мая «Советский...
Мероприятие начнется праздничным шествием трудовых коллективов по Коммунистическому проспекту и завершится митингом на площади Ленина. Организатором акции выступает Сахалинский областной союз организаций профсоюзов.
1 мая...