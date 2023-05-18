Казна «поправилась». Сахалинский бюджет увеличился на 14,2 млрд рублей

С начала года в казну нашего региона доходов поступило на 14,2 млрд рублей больше запланированного. Как сообщил председатель правительства области Алексей Белик, на такую же сумму увеличатся расходы.

Основные их направления – переселение из ветхого и аварийного жилья, помощь муниципальным образованиям по выполнению их полномочий.

– Предусмотрено также более 2 млрд рублей субсидий на текущие расходы – это вопросы ЖКХ, снабжение электричеством, теплом и газом, реализация концессионных соглашений, развитие культуры и спорта, – пояснил глава островного правительства. – Бюджет по-прежнему остается социально ориентированным, основная его задача – поддержать нуждающиеся слои населения. Соответственно, прежними остаются приоритеты – жилье, строительство капитальных объектов социально-культурной сферы.

На заседании облдумы 18 мая у депутатов особых вопросов или дискуссий принятие поправок в бюджет не вызвало.

Источниками дополнительных миллиардов стали шельфовые проекты (8 млрд рублей), средства на дополнительное переселение из ветхого и аварийного жилья из федерального фонда развития территорий (свыше 5 млрд рублей), повышение ставок за пользование водно-биологическими ресурсами и др. (1 млрд рублей).

Владимир ПАВЛОВ.