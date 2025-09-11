Кета на смену горбуше. Лососёвая путина-2025

Показатели промысла тихоокеанских лососей по Дальневосточному бассейну высокие. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), на 4 сентября рыбаки-дальневосточники выловили 316 546 тонн лососей, а скорректированный прогноз вылова составил 444,96 тыс. тонн.

Но это как температура в среднем по больнице: в разных регионах дела с лососёвой путиной обстоят по-разному. Безусловным лидером промысла остаётся Камчатский край, на долю которого на указанную дату пришлось 255 874 тонн лососей, что составляет 80,8% от всего дальневосточного улова. На втором месте Хабаровский край с показателем 27 871 тонна, замыкает тройку лидеров Магаданская область, где добыто 12 575 тонн лососей.

Сахалинская область на четвёртом месте с показателем 10 990 тонн. Далее по списку Приморский край (8 909 тонн) и Чукотский автономный округ (327 тонн). Нужно отметить, что островной регион в середине августа отставал от Приморья, но сейчас поменялся с ним местами в этом условном рейтинге.

Что касается видового состава уловов, традиционно основной их массив составляет горбуша. В островном регионе её добыто 5150 тонн. Но теперь горбушевая рыбалка близится к завершению и «на сцену» выходит кета. В Сахалинской области её выловлено около 4,4 тыс. тонн, при этом отмечается существенный прирост вылова. Нерки добыто 1118 тонн, кижуча – 310 тонн, симы – 15 тонн.

Лососёвая путина-2025 продолжается, и расклад ещё может измениться.

Как уже сообщалось, в регионе реализуется программа «Доступная рыба», благодаря которой красная рыба продаётся в выделенных торговых точках с минимальной торговой наценкой в 15 проц.

Региональное министерство по рыболовству в конце августа сообщило, что социально-ответственные участники программы стараются поставлять свежую рыбу невзирая на слабые подходы лососей из-за неблагоприятной гидрологической обстановки. По данным ведомства, с начала года реализовано почти полторы тысячи тонн рыбы из свежих уловов. Это на 20 проц. больше прошлогоднего показателя.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

