Кета в серебряном мундире. Клевое место

Любительская рыбалка в августе на Сахалине имеет свою специфику. С одной стороны, глаза разбегаются от изобилия желанных трофеев, а с другой – приходится учитывать ограничивающие природные факторы. Например, рыбалка в морском прибрежье местами ограничена из-за буйных зарослей, поэтому предпочтительнее в таких случаях рыбачить по отливу либо с лодки.

Вкратце о потенциальных трофеях. Поведение многих хищных рыб, например гольца, в этот период напрямую связано с ходом тихо­океанских лососей на нерест. Обычно гольца ловят на перекатах, но при определенных условиях рыба может собираться в больших ямах в среднем течении. Это зависит от уровня воды в реках.

Отличный трофей – кунджа, которая в августе поднимается в реки на нерест.

В морском прибрежье, в устьях и среднем течении рек активно ловится красноперка нескольких видов.

Ручьевая мальма и прочая сахалинская мелочовка интенсивно кормится и ловится в верховьях рек. В Тыми и Поронае в августе открыт сезон лова язей и щук. Эти рыбы покидают притоки и выходят в основные русла, при этом далеко от своих «квартир» не удаляются.

В морском прибрежье, где имеются участки с каменистым дном, ловят морских окуней, красноперку и терпугов. Замечено, что наиболее крупные морские окуни держатся у мысов Свободный и Великан.

Трофей номер один – летняя кета, которая в море еще одета в серебряный наряд. Все большую популярность набирает троллинг. Так называют метод рыбалки с движущейся лодки. Обычно используется несколько надежных спиннингов с мощными катушками. Наживку забрасывают в воду, затем плавсредство на небольшой скорости начинает движение. Искусственная наживка под водой также движется «играючи», по затейливой траектории и провоцирует поклевку. Метод неплохо зарекомендовал себя в сахалинских условиях.

Ну и конечно, нужно сказать о карасях. Сезон карасевой рыбалки в разгаре. Серебряный карась обитает во многих, даже самых незатейливых внутренних водоемах – протоках, залитых водой карьерах, не говоря уже об озерах Айнское, Тунайча, Невское.

Семен РЕЧКИН.

ФИРМЕННЫЕ КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОТ НАШИХ ЭКСПЕРТОВ

Как выяснилось, единого подхода к приготовлению «настоящей» сахалинской ухи нет. Поэтому предлагаем вниманию читателя два рецепта на выбор. В обоих случаях уха готовится на костре в природных условиях.

Уха тройная «с дымком»

В кипящую в котелке воду первым делом отправляется разнорыбица, попавшаяся на крючок в морском прибрежье. Ее упаковывают в марлю и в таком виде вываривают для получения бульона, после чего достают из котелка. В следующую партию попадают морские бычки.

В завершающий, третий заход в котелок отправляется благородная рыба, например, горбуша. Главное правило: в ухе должно быть много рыбы и гораздо меньше таких компонентов, как картофель, репчатый лук, зелень петрушки и укропа. Соль и перец добавляются по вкусу. Некоторые специалисты на финише добавляют в ароматную уху рюмку водки и обязательно – небольшой уголек из костра.

«Ершовая» уха из красноперки

За основу этого блюда взят рецепт материковской классической ершовой ухи. При этом островные кулинары уверяют, что красноперочный вариант гораздо вкуснее.

С тушек потрошеной красноперки вначале срезаются мясистые спинки. Из остальной части рыбы варят бульон с добавлением спе­ций и обжаренных лука, корня петрушки, моркови. Наваристый бульон процеживают, добавляют в него яичный желток, растертый со сметаной, нарезанный кубиками картофель, а ближе к завершению готовки – мякоть со спинок красноперки. Соль и молотый перец добавляют по вкусу.

На 2 литра воды потребуется около 700 граммов рыбы, 1 луковица, 3 картофелины среднего размера, 1 яйцо, 1 столовая ложка сметаны, одна морковь, корень петрушки, лавровый лист.

Приятного аппетита!