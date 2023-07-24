Летней кете по вкусу октопусы. Клевое место

Вторая половина июля и первая половина августа – отличное время для любительской рыбалки. А если бы не ряд ограничивающих природных факторов, было бы и вовсе идеальным. Широчайший выбор объектов лова, возможность использовать разнообразные снасти – ну все, чего только может пожелать душа рыбака.

С другой стороны, именно в это время на берегах внутренних водоемов бывает просто невозможно находиться из-за туч гнуса, комарья, оводов. Островное высокотравье, буйная растительность мешает передвижению и рыбалке на реках и озерах – то и дело снасти цепляются за ветки. Ну и конечно, медведи – они оккупируют берега нерестовых рек, им нужно съесть побольше лососей, чтобы набрать жира для долгой зимней спячки. Встречаться с ними точно нежелательно. С учетом всего этого предпочтительнее рыбачить на морском побережье.

Подробнее об особенностях сезона рассказал наш постоянный консультант кандидат биологических наук и рыболов-любитель со стажем Виталий Никитин.

В это время к берегам Сахалина помимо горбуши начинает подходить летняя кета. Сахалинские рыболовы-любители ловят ее на удочку, используя в принципе те же приемы и наживки, что и на горбушу: октопусы, «тасманский дьявол», креветку, блесны.

Некоторые удачно совмещают эту рыбалку с облавливанием ближайшего прибрежья. У берега будут попадаться терпуги: бурый, южный одноперый и пятнистый (Стеллера). Для их поимки годится любая органическая наживка, включая червя. Здесь же попадается и камбала.

В морском прибрежье, на участках с каменистым дном, ловят морских окуней. Самые крупные держатся у мысов Свободный и Великан.

В Долинском районе, у Стародубского, с лодки на больших глубинах ловят минтая, в Холмском районе – треску, а ночью – кальмара.

В разгаре карасевая рыбалка – серебряного карася ловят на внутренних водоемах – в озерах и протоках. Мальма, молодь кунджи, красноперка, все, что в совокупности называется в народе сахалинской мелочовкой, в эту пору держится в верховьях рек.

За лососевыми в реки поднимается голец. Его немного на юге острова, но гораздо больше в районах, расположенных севернее. Обычно гольца ловят на перекатах, но при определенных условиях, в зависимости от уровня воды в реках, рыба может собираться в больших ямах в среднем течении.

Отличный августовский трофей – кунджа, которая в это время поднимается в реки на нерест. В реках Тымь и Поронай в августе открывается сезон лова язей и щук. Они выходят из притоков в основные русла.

Красноперку можно ловить повсюду – в море, в устьях рек и выше по их течению.

Семен РЕЧКИН.

Фирменный рецепт от Виталия Никитина

Холодный рыбный салат с чесночными стрелками

Для приготовления этого оригинального блюда с ярко выраженными острыми восточными нотками используют и красную, и белую речную рыбу. Вот как оно готовится из горбуши. Рыба предварительно должна быть хорошо проморожена, для чего ее держат 15 суток в морозилке при температуре около –30 градусов. Затем ее размораживают и разделывают на филе, удаляя все косточки. Посыпают половинки тушки смесью соли и сахара в соотношении два к одному и помещают на сутки в холодильник для просолки. Полученную малосольную рыбку подвешивают на ночь, чтобы стекла жидкость.

Следующий этап – приготовление чесночных стрелок. На одну горбушину берут примерно килограмм этого продукта. Стрелки нарезают кусочками примерно по пять сантиметров.

Сначала в глубокой сковороде обжаривают на растительном масле измельченную луковицу средних размеров. К луку добавляют одну столовую ложку острой корейской приправы – пасты янним.

Она продается в готовом виде, основу составляет смесь красного перца, чеснока и паприки. Следом отправляют в сковороду 8 столовых ложек соевого соуса. Смесь тушится, пока не испарится излишняя влага.

На завершающем этапе помещают в сковороду чесночные стрелки. Перемешивают и тушат до готовности. Если стрелки молодые, достаточно пяти минут. Если не очень – тушат до момента, когда они размягчатся, но при этом не потеряют своей формы.

В полученный продукт отправляют ломтики малосольной рыбы. Еще раз все перемешивают и размещают на ночь в холодильнике. К столу блюдо можно подавать на следующий день.

Пасту янним можно приготовить по упрощенному рецепту самостоятельно. На 250 миллилитров воды берут 100 граммов красного перца и 200 граммов измельченного чеснока.

Перемешают эти компоненты, добавляют три столовые ложки соевого соуса (вместо соли) и некоторое время держат в холодильнике. Приправа не предназначена для долгого хранения, нужно употребить ее в пищу в течение суток. Приятного аппетита!