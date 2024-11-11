«Кино – под пролетарский контроль!». В вопросах социалистической культуры, литературно-художественной критики, пропаганды театра и кино газета всегда занимала боевые наступательные позиции

Сейчас, пожалуй, только по газете и можно проследить стремительные шаги культурной революции на Сахалине. То, как воздействовала она на сознание людей и приобщала их к духовным ценностям.

Уже в № 3 за 24 мая 1925 года сообщается об открытии центральной Сахалинской библиотеки в 3 тысячи томов.

Культурная работа подчинялась целям коммунистического, в том числе интернационального воспитания масс, что было крайне важно для Сахалина. Вот что мы узнаём из заметки, напечатанной в январе 1928 года:

«На днях состоялось торжественное открытие японо-русского рабочего клуба в Охе. Русские и японские рабочие постановили присвоить клубу имя Шварца-Ясуги в память председателя ЦК союза горняков Шварца и убитого недавно в Токио коммуниста Ясуги Сакаи».

Или:

«Комсомольская ячейка села Усково работает очень хорошо. Застрельщиком в работе является учительница Лаптева, которая сумела втянуть в общественную работу нивхов села. Нивхи аккуратно посещают лик-пункт (отделение ликбеза), участвуют в постановке спектаклей, даже играют сами на сцене, принимают активное участие в комсомольских вечерах. Такая аккуратная, настойчиво-упорная работа в проведении культурных начал среди нивхов заслуживает похвалы».

Газета взяла под свой контроль кино- и радиофикацию сахалинских посёлков, призывала местные власти содействовать развитию сети кинопередвижек, указывала на пропагандистское значение кино как важнейшего вида искусства.

А когда в округе развернулось движение культармейцев, то «Советский Сахалин» чуть не в каждом номере рассказывал об их деятельности. Вниманием редакции пользовались и так называемые «живые газеты», предвестники сегодняшних агитбригад.

В вопросах литературно-художественной критики, пропаганды кино газета всегда занимала боевые наступательные позиции. Отмечая удачные спектакли, приветствуя энтузиастов художественной самодеятельности, раскрывая роль кино в коммунистическом воспитании, редакция нетерпимо относилась к любым проявлениям безыдейности, пошлости, чуждой нам морали.

«Кино — под пролетарский контроль!» — призывала газета. Она писала:

«Наше отделение Союзкино не пытается развернуть массовую работу, преподнося зрителю иногда совершенно чуждые нам по идеологии немецкие и американские фильмы… Не нужно превращать советский экран лишь в преследующий коммерческие цели. Разбор содержания фильмов вместе с пролетарским зрителем есть один из лучших методов, дающих толчок к правильному пониманию задач пролетарского кино».

Редакция считала своей первостепенной задачей пропагандировать среди населения лучшие классические и советские пьесы, которые ставились в театре, единственном тогда профессиональном коллективе на острове. По опубликованным рецензиям можно судить о широте и идейной направленности его репертуара. Вот, например, сообщение «Советского Сахалина» за 20 мая 1945 года:

«За четыре года войны театром было поставлено 50 новых спектаклей, причём 23 — на тему Отечественной войны советского народа с немецко-фашистскими захватчиками.

Театр работал над лучшими произведениями в военной советской драматургии: пьесами Л. Леонова — «Нашествие», К. Симонова — «Русские люди», «Парень из нашего города», «Жди меня». Следует отметить такие произведения, как «Песня о черноморцах» Б. Лавренёва, «Крылатое племя» А. Первенцева».

После освобождения Южного Сахалина и Курильских островов во многих областях культурной жизни начинать приходилось по существу с нуля: строились новые клубы, Дома культуры, библиотеки, кинотеатры. Первые смотры художественной самодеятельности выявляли способных певцов, танцоров, чтецов. Культурно-просветительские учреждения становились центром массово-политической работы, активно влияли на коммунистическое воспитание трудящихся.

В художественной самодеятельности рождались новые формы, которые соответствовали современным культурным потребностям людей, их духовному росту. Сразу же было поддержано появление народных театров. Стало традиционным откликаться почти на каждую премьеру в народном театре (в 1975 году их в области было семь). Так, на протяжении десяти лет газета следила за творческим развитием любительского коллектива из Охи, отдавая должное энтузиазму участников, анализируя их спектакли. Позже театр стал лауреатом Всероссийского смотра.

В статьях, корреспонденциях, очерках под рубрикой «Сельские вечера» говорилось о талантливых людях, живущих в совхозной деревне, ставились проблемы их разумного и интересного отдыха. В последнее время чаще стали появляться материалы на тему «Клуб и производство». И это не случайно: авторитет культурно-просветительских учреждений среди населения необходимо было использовать и в развёртывании социалистического соревнования.

В различных районах области, в том числе на Курилах, построены телевизионные станции «Орбита». Центральные газеты стали доставляться на остров в день их выпуска, а «Правду» сахалинцы читали одновременно с москвичами. В дни, когда над Сахалином бушевала непогода, специальные самолёты сбрасывали на аэродром контейнеры с матрицами.

Ни о какой оторванности от материка, «обделённости культурой» сейчас уже не приходится говорить. И одно из самых ярких доказательств этого – частые встречи островитян с большими мастерами литературы и искусства. Посещали острова такие писатели и поэты, как Леонид Соболев, Михайло Стельмах, Сергей Смирнов, Павел Нилин, Даниил Гранин, Алексей Каплер, Вадим Шефнер, Юлия Друнина, Римма Казакова, Роберт Рождественский, Марк Лисянский, Лариса Васильева, Сергей Давыдов и другие. Материалы об их поездках по области, интервью, публикация стихов, рассказов наших гостей — всё это не только дань гостеприимству, но и отражение горячего интереса дальневосточников к личности литераторов, их творчеству, свидетельство духовного роста трудящихся края и неразрывной связи литературного дела с жизнью народа.

По инициативе областного комитета партии в области проводились дни культуры союзных республик. Для газеты это был повод познакомить читателей с достижениями культуры братских народов, рассказать о выдающихся представителях искусства, ещё раз напомнить о великой дружбе советских людей всех национальностей.

Выполняя постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», «Советский Сахалин» рецензирует книги местных авторов, выходящие как в нашем, так и в центральных издательствах, анализирует репертуар драматического театра имени А. П. Чехова, профессиональных и самодеятельных коллективов. На страницах газеты с критикой и библиографией выступают преподаватели кафедры литературы педагогического института, сотрудники областной библиотеки, члены Сахалинской писательской организации.

В 1990 – 2000-е годы газета рассказывает о спектаклях Чехов-центра, Сахалинского театра кукол, гастрольных театров, театральных фестивалях, кинофестивале «Край света» и других кинофорумах, публикует материалы с выставок в музеях и библиотеках, с концертов, знакомит с деятелями культуры.

Редакционный архивариус.