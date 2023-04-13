«Кино» в будущем. Легендарная рок-группа возвращается с оригинальным голосом Виктора Цоя

15 апреля в спортивной школе «Кристалл» выступит популярная даже спустя годы группа «Кино». Главной особенностью концерта станет оцифрованный вокал лидера музыкантов.

К проекту вернулись басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также гитарист Юрий Каспарян. Идея возрождения «Кино» – показать фанатам, какими могли быть выступления в XXI веке. Большая часть песен исполнится максимально близко к оригиналу, но не обойдется без импровизации и нового видения. Александр Титов отвечает за ранний период творчества группы, а Игорь Тихомиров за поздний. Часть композиций музыканты играют все вместе.

«Кино» распалось в 1990 году. Все это время музыканты получали сотни писем от фанатов с просьбами о воссоединении. Два года назад бывшие участники коллектива решили осуществить мечты поклонников и занялись оцифровкой голоса Цоя. Над ним работало много аудиоспециалистов, для некоторых композиций вокал собирали буквально по кусочкам, по слогам, чтобы звучало качественно и красиво.

– Каждый из нас составил список тех песен, которые ему нравятся больше всего из репертуара группы. После мы сравнили списки и все вместе обсудили, что в итоге оставим для финального сета, – рассказал бас-гитарист «Кино» Александр Титов. – В итоге вышло около 30 треков, а концерт состоит из трех частей.

Для каждого произведения выбрали архивные фотографии и видео. А чтобы порадовать слушателей еще больше, до начала тура «Кино» выпустили новый альбом «12_22». В него вошли все студийные записи за последние десять лет. На презентации пластинки продюсер группы и единственный сын легендарного музыканта Александр Цой рассказал, что не хочет делать «аттракцион» из новых концертов. Для него обновленный тур про творчество, а не про новые технологии. Александр также убрал идею собственного выхода на сцену, потому что с самого начала не хотел заменять отца кем-то другим. Он собирался лишь оживить его через эмоции поклонников.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.