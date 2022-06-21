Кинологов сахалинской полиции поздравили с праздничной датой, а они устроили маленький праздник школьникам

Южно-сахалинские школьники смогли поближе узнать специфику службы четвероногих помощников полиции. Стражи порядка в канун 113-ой годовщины создания службы собак в структуре российской полиции организовали небольшую экскурсию на свою базу – кинологический центр регионального УМВД РФ. Здесь служебно-розыскные собаки тренируются и отдыхают, приносят потомство и всегда искренне радуются встрече со своим своим наставником.

Руководство УМВД вручило сотрудником Центра грамоты и благодарности, а дети – свои рисунки. Ну а затем началось самое интересное – демонстрация того, чего умеют хвостатые друзья.

– Питомцы научены искать вещи, которые, например, были украдены, обнаруживать взрывчатки и наркотики. У каждого свой профиль, – рассказала старший инспектор Екатерина Золотарева. – Берем мы как правило, немецких и бельгийских овчарок, они более приспособлены для такой работы. То есть хорошо поддаются дрессировке, действуют вдумчиво.

Все эти качества могли наблюдать дети, а так же пришедшие с ними взрослые. Четвероногие помощники полицейских, обнюхав несколько закрытых ящиков, находили в одном из них пистолет. Потом – наркотики. Их роль исполнял муляж, имеющий похожий запах.

Не менее захватывающим было задержание условного преступника на машине – пес по сигналу своего наставника легко запрыгнул в открытое окно, вытащил пассажира за рукав.

Эмоции зрителей зашкаливали. А исполнитель роли нарушителя увечий не получил, поскольку был в специальном облачении для таких тренировок, набитом толстым слоем ваты. Собака не понимает, условный перед ней нарушитель или настоящий, поэтому свои челюсти использует на всю катушку.

Не меньший интерес вызвал показ умений выполнять команды – сидеть, лежать, преодолевать барьеры, подниматься и спускаться по лестнице. Мало того – служебные собаки научены находиться за спиной полицейского, когда он стреляет из оружия, чтобы не попасть под пули правонарушителя и всегда быть в готовности его нейтрализовать.

При этом все питомцы открыты людям, и когда находятся не при исполнении, позволяют себя погладить, дают лапу и пр. Как, например, немецкая овчарка Невеста, подопечная кинолога Анатолия Богинского. Лучшее пооощрение для нее – это поиграть после служебных дел мячиком.

Собственно, вся дрессура основана на системе подобных «подарков» за хороший труд. При этом сотрудники полиции рассказали гостям, почему не стоит подходить к псу, который сидит привязанным, например, у магазина и кажется таким забавным, что трудно отказать в удовольствии его потискать. Повинуясь инстинктам, собака может охранять свое место, и будь даже самой доброй, на привязи способна укусить.

Это наглядно продемонстрировала немецкая овчарка Жасмин – проявляла дружелюбие к сотруднику, которого давно знает по запаху, но как только была дана команда «место», перестала его подпускать и отгоняла от себя грозным рычанием.

Собак сахалинская полиция приобретает в ведомственных и частных питомниках. Непременное условие – родословная, пояснила Екатерина Золотарева. У большинства находящихся сейчас в строю хвостатых охранников тоже служили в полиции. Наверное, эти способности передаются по наследству.

Ну а в целом кинолог и его собака составляют между собой одно целое. Без этого служба не сложится, отметил руководитель кинологического центра Виталий Нестеренко. Питомец и полицейский привязываются друг к другу, понимают с полуслова. Неслучайно, после окончания ее карьеры (а длится она примерно 8 лет) многие забирают четвероногих помощников к себе домой, чтобы уже не расставаться.

Евгений АВЕРИН.