Киноман «Комсомолец» станет театралом. Несколько месяцев до 70-летнего юбилея не доработал старейший кинотеатр областного центра

16 февраля «Комсомолец» закрылся на реконструкцию, после которой у здания начнется новая история. Оно превратится в современную театральную площадку Международного театрального центра имени А. П. Чехова.

По информации министра культуры и архивного дела Нонны Лаврик, специалисты Чехов-центра разрабатывают проект переоборудования кинозала в современную сцену-трансформер. Здесь будут проходить спектакли, концерты, квартирники, перфомансы, творческие лаборатории, арт-коллаборации…

Необходимость реконструкции продиктована тем, что Чехов-центру недостает еще одной полноценной сценической площадки. Сейчас спектакли островного театра играют на большой сцене (585 мест), в Черном зале (44 места), в фойе второго этажа Чехов-центра (120 мест). Иногда постановки малой формы показывают, выстраивая зрительный зал для 70 – 116 человек на самой сцене.

Между тем здание кинотеатра «Комсомолец» с 2006 года вошло в состав Чехов-центра как отдел хранения и проката фильмов, а в 2009-м стало структурным подразделением областного кинодосугового объединения. Возникла идея после переоборудования исторического здания перенести туда показ лучших постановок малой формы. Они, по словам директора Международного театрального центра им. А. П. Чехова Татьяны Корнеевой, очень востребованы. Многие сахалинцы годами не могут приобрести билеты на спектакли «Экстремалы», «Тестостерон», «Старший сын» из-за малого количества мест в Черном зале. Новый поворот в судьбе кинотеатра дает надежду на увеличение числа зрителей в пять раз за один показ.

В здании «Комсомольца» появится современное световое, звуковое и проекционное оборудование. Улучшатся акустические характеристики помещения, преобразятся сценическое пространство и зрительный зал. В региональном министерстве культуры и архивного дела полагают, что новая малая сцена станет центром притяжения не только для театралов, но и для любителей интересного досуга. В первую очередь – из числа молодежи.

Екатерина ДЕЙНЕКО.