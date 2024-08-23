Киномобиль дебютировал в Углегорском районе

Жители Шахтёрска впервые смогут посмотреть фильмы в передвижной киноустановке – киномобиле.

Такой подарок им сделали ко Дню шахтёра. Смотреть ленты люди смогут бесплатно в течение предстоящих выходных, сообщили в администрации Углегорского района.

Передвижной кинотеатр на Сахалине появился в 2017 году, одним из первых в стране. Его смонтировали в Нижнем Новгороде. Саму идею – возродить на новой технической основе принцип советских передвижных киноустановок подали сотрудники «Сахалинского кинодосугового объединения». Это позволяет смотреть качественное кино с хорошим разрешением в тех населённых пунктах, где нет кинотеатров.

В современном киномобиле – зрительный зал на 67 мест с удобными креслами, системами кондиционирования, вентиляции, отопления и пожаротушения. Зал оснащён профессиональным оборудованием, и фильмы могут показывать в 3D-формате.

Владимир Павлов.

Фото предоставлено администрацией Углегорского района.