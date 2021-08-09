Кипящая вода озера Кипящее. Получены новые данные по вулканическим водоемам в кальдере вулкана Головнина

С 13 по 27 июля на Кунашире ученые из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (г. Петропавловск-Камчатский) изучали термальные воды в районе вулканов Головнина и Менделеева (р. Кислый).

Они отбирали пробы воды с различных горизонтов (глубин) озер Горячее и Кипящее, исследовали с помощью эхолокации рельеф дна. Другая часть камчатских ученых проводила исследования на острове Итуруп.

Получены новые данные по глубинам кальдерных озер. Они значительно отличаются от данных по глубинам, с которыми привыкли знакомить экскурсоводы любознательных туристов, посещающих кальдеру.

Максимально измеренная глубина озера Горячее составила около 70 м (ранее считалось, что максимальная отметка его глубины – 62 м), озера Кипящее – около 25 м (более ранние данные – 16 м).

С помощью батометра отбирались водные пробы с разных глубин. Проводился экспресс-анализ образцов воды. В нижнем слое воды озера Горячее температура держится около 11 градусов, ближе к поверхности – 15 градусов и выше. В самом поверхностном слое воды (до 15 – 20 см) в конце июля 2021 г. температура воды составила 22 – 24 градуса. Средняя кислотность (рН) озера Горячее – 2,7.

Средняя температура воды озера Кипящее в поверхностном слое около 36 градусов, однако на западном участке озера температура местами доходит до 50 градусов. В районе выходов терм в районе Чертовой сковороды температура держится около 100 градусов, средняя pH – 2,1 – 2,2.

Что касается пресного ручья возле кордона «Кальдерный», вода здесь, как дистиллированная, в ней почти нет солей, и это единственный ручей на эколого-туристическом маршруте «Кальдера вулкана Головнина», где туристы могут набрать воды для питья.

Екатерина ВОЛОШИНА.