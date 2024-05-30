Кира Яблочникова завоевала четыре медали на международном турнире

Сахалинская гимнастка завоевала две золотые и две серебряные медали на международных соревнованиях «Альфа-Банк II этап Кубка сильнейших». Состязания проходили в московском спорткомплексе «Лужники» и собрали как признанных звезд художественной гимнастики, так и восходящие таланты.

Выступления с лентой и без предмета принесли сахалинке золото, многоборье и программа с обручем – серебро, сообщила пресс-служба министерства спорта области.

Тренеры Киры Яблочниковой – Марина Николаева, Ольга Лукина, хореограф – Кирилл Баркан.