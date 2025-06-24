Кира Яблочникова завоевала две медали на Кубке сильнейших

Сахалинская гимнастка завоевала две серебряные медали в финале международных соревнований по художественной гимнастике «II этап. Кубок сильнейших» в центре «Сириус». Она продемонстрировала свое мастерство в дисциплинах с булавами и лентой, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

В состязании приняли участие спортсменки из России, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, ОАЭ, Вьетнама и США.

В многоборье гимнастка показала шестой результат.

Марина Круглова заняла третье место на шахматном первенстве России среди школьников

В селе Бунырево Тульской области состоялось первенство России среди школьников. Состязания, которые провели второй год подряд, собрали свыше 500 участников из 56 регионов страны. Они определили медалистов в шести возрастных группах.

– Победители в каждой получили право представлять Россию на детско-юношеском первенстве Азии, – пояснили организаторы.

Участники сыграли восемь туров по швейцарской системе. По сравнению с традиционной практикой, из-за форс-мажорной ситуации программа первенства была сокращена на один тур. Но это только добавило турниру интриги, так как результаты во всех возрастных группах стали более «плотными».

Островной регион представляли четыре шахматиста. Лучше всех проявила себя Марина Круглова, выступавшая в возрастной группе девочек 2012 – 2013 г.р.

На старте сахалинская шахматистка долго запрягала (1,5 очка из 3), но затем очень быстро поехала (4,5 из 5). В итоге она набрала 6 из 8, что принесло ей бронзовую медаль.

Это уже не первый успех Марины Кругловой, которая является лидером поколения NEXT островного региона среди девушек. В 2021 году она завоевала «бронзу» в первой лиге Всероссийских соревнований, а в 2024 году стала третьей на Международном фестиваля «Karpov Open».

Кроме того, Марина – бронзовый призер первенства ДФО в классических шахматах (2023), серебряный призер в блице (2023), победительница этапа детского Кубка России в Южно-Сахалинске (2022, 2023).

Фото Российской шахматной федерации (Марина Круглова вторая справа).

Матчи такие разные

По уже устоявшейся традиции тур Юношеской футбольной лиги – Дальний Восток (уже седьмой по счету) открывали команды «СШ «Сахалин». 21 июня островитяне гостили у «Динамо-Владивосток».

В U16 соперники являлись соседями по турнирной таблице. Хозяева поля – на пятом месте (2 победы, 3 поражения, разница забитых и пропущенных мячей 15 – 9, 6 очков), гости – на четвертом (3 победы, 2 поражения, разница забитых и пропущенных мячей 16 – 8, 9 очков).

Приморцы в случае победы догоняли соперника, а островитяне, набрав три очка, могли оторваться от преследователей и вклиниться в ТОП-3.

В дебюте матча больше шансов было у хозяев поля, которые активно шли в высокий прессинг и выиграли большинство единоборств. Они заставляли соперников ошибаться, что привело к ряду голевых моментов.

Так, Макар Горбовой выскочил один на один с вратарем «СШ «Сахалин», но Александр Молдаван сыграл очень надежно, нейтрализовав угрозу.

К сожалению, через десять минут голкипер вновь остался один на один с игроком атаки «Динамо-Владивосток». На этот раз спасти команду ему не удалось. Отличился Дмитрий Юдаев, который тут же покинул поле из-за полученной травмы.

Начало второй половины игры тоже было за «Динамо-Владивосток». Хозяева поля нанесли несколько ударов из пределов штрафной, один из которых приняла на себя штанга.

Островитяне ответили на это проходом Артема Аюгова, чей удар с трудом парировал вратарь. Тут же Дмитрий Попов откровенно простил соперника, не попав в ворота метров с семи.

Проявило «любезность» и «Динамо-Владивосток», когда Максим Мельник послал мяч в небеса, вывалившись один на один с Александром Молдаваном. Мощно бил и Роман Гиль, но – выше ворот.

В концовке игра стала более открытой. Хороший момент создал себе Кирилл Сурнин, не попавший в ворота метров с пятнадцати.

А вот соперники, к сожалению, по воротам попали. Причем, четыре раза. В концовке матча три голевых «укола» нанес Роман Гиль, один – Сергей Авдошин. Итог – 5:0 в пользу «Динамо-Владивосток».

Соседствовали соперники и в U18, но – на более высоком уровне. «Динамо-Владивосток» возглавляло список участников (5 побед, 15 – 3, 15 очков), а «СШ «Сахалин» была его ближайшим преследователем (4 победы, 1 поражение, 9 – 3, 12 очков).

За «Динамо-Владивосток» были статус лидера и свое поле, за сахалинцев – серия из трех «сухих» побед подряд.

Матч «старшаков» начался иначе, чем в U16. Гости не дали разжаться динамовской пружине. Они сразу же шли в отбор, заставляя соперников нервничать и ошибаться. Эта тактика привела к успеху.

На 13-й минуте голкипер «Динамо-Владивосток» Евгений Грязнов задержался с выходом из ворот навстречу мчащемуся Алексею Кириенко. За эту нерешительность вратарь заплатил высокую цену в виде желтой карточки и пенальти.

К «точке» вышел капитан «СШ «Сахалин» Владислав Фоменко, вколотивший мяч в верхний угол.

Хозяева поля, вынужденные отыгрываться, пытались просочиться в штрафную соперника, но островные футболисты защищались и числом, и умением, и мастерством голкипера Ивана Прищепы.

Так, в начале второго тайма вратарь отразил удар с близкого расстояния, заставив соперников в отчаянии хвататься за головы от упущенной возможности.

И всё же активность хозяев принесла свои плоды. На 57-й минуте цели достиг «выстрел» капитана команды Матвея Кузнецова в правый угол – 1:1.

На 72-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Олега Кима, получившего вторую желтую карточку.

Хозяева поля удвоили давление. Атаки накатывались волна за волной, а удары следовали один за другим. Выручал вратарь, мяч попадал в штангу, летел мимо ворот, и всё же «Динамо-Владивосток» добилось своего.

На последней минуте Роман Козлов вколотил мяч под перекладину и принес волевую победу своей команде. Итог – 2:1 в пользу хозяев поля.

Островные легкоатлеты отличились в Смоленске

Два легкоатлетических состязания высокого уровня принял Смоленск. Здесь состоялись всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 16 лет, а также первенство России U18.

Островной регион представляли спортсмены из Корсакова, села Малокурильское и Южно-Сахалинска. Им удалось завоевать медали в обоих стартах.

Во всероссийских соревнованиях отличились Вероника Груздо и Максим Ха, обновившие личные рекорды на дистанции 300 метров с барьерами. Максим Ха занял первое место (43,01 с), а Вероника Груздо – второе (47,04 с).

Обладательницей серебряной медали первенства России стала Алиса Митрофанова. Она промчалась 400 метров за 55,63 с, обновив личный рекорд,

Пятый результат в метании копья показал Артур Кохан (59,30 м). Это норматив кандидата в мастера спорта и личный рекорд.

Артем Вяткин был двенадцатым в толкании ядра (15,98 м; личный рекорд), а Илья Ханин – 27-м а беге на 200 метров (22,97 с).

Фото спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта.