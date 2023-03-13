Кириенко и Трутнев дали старт новому патриотическому движению

В Центре знаний «Машук» начала работу новая образовательная программа Российского общества «Знание» по подготовке инструкторов для Центров военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Наставники специального назначения».

Центры военно-спортивной подготовки начнут работать уже в мае. Инициатор создания таких «патриотических кружков» Президент Владимир Путин. Причем работать в Центрах будут не только со школьниками, но и с мужчинами, взявших на себя ответственность за судьбу страны — добровольцами СВО.

Ключевая роль в создании Центров отведена Российскому Союзу боевых искусств и его сопредседателям — первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко и полпреду на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

Среди пилотных регионов есть и дальневосточные представители — Бурятия и Хабаровский край. Также начнется работа в Калмыкии, Татарстане, Чечне, Белгороде, Кемерово, Пскове, Екатеринбурге, Тюмени, ЯНАО и ДНР.

Старт программе подготовки инструкторов для центров дал первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко. Он поблагодарил участников за их активную гражданскую позицию и призвал подключиться к реализации обеих инициатив:

«Любой вызов — время возможностей. Вопрос — как ими воспользоваться? Нам надо выстроить эффективную систему воспитания молодого поколения. Вам работать с ребятами, в первую очередь. Все, о чем мы говорим, надо встроить в процесс обучения. Ведь воспитание проходит на личном примере. Убеждения передаются только от человека к человеку», — отметил Сергей Кириенко.

Кстати!

В планах к концу года научить защищать себя и страну не менее 9 тыс. человек по всей России. Записаться на курсы могут все желающие от 14 до 35 лет.