Кириенко: Россия сделает все, чтобы нацизм больше не смог поднять голову нигде в мире

Замруководителя Администрации президента России назвал историческую правду главным оружием в борьбе с нацизмом

Россия сделает все, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только в РФ, но и нигде в мире, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

«Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом. Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все, для того чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире», — сказал он во вторник во время открытия первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!» в Музее Победы.

«Еще 10 лет назад, даже 5 лет назад, трудно было поверить в то, что нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю. После всех трагедий Великой Отечественной войны, после десятков миллионов жертв, после международного Нюрнбергского трибунала, — отметил Кириенко. — Тем не менее сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta (признана в РФ экстремистской) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно».

«В это трудно поверить, но это происходит прямо на наших глазах», — подчеркнул первый замглавы Администрации президента России.

21 марта 2022 года Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, экстремистской, запретив их работу в России. При этом граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются этими ресурсами.