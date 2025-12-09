Кисти некогда сушить. Впереди у островных живописцев новые конкурсы мастерства

В этом году региональная организация Союза художников России пополнилась четырьмя профессионалами. Среди них — чета молодых живописцев, выпускников Дальневосточной академии искусств Виктория Емельянова и Владимир Березовский.

На открытии областной отчётной выставки им, преподавателям южно-сахалинской детской художественной школы, вручили членские билеты профессионального Союза. Торжество момента с молодыми родителями разделила их годовалая дочь Анечка. Она с первых месяцев жизни посещает выставки, приобщается к искусству.

Владимир Березовский родом из Смирныховского района, Виктория — из Владивостока. Познакомились во время учебы в академии искусств и дипломированными специалистами приехали на Сахалин. Здесь они увлечённо занялись и преподаванием, и художественным творчеством.

В сентябре – октябре нынешнего года в новом арт-пространстве «РОСТ» областного центра демонстрировалась персональная выставка работ Виктории и Владимира. Побывав на ней, руководитель регионального отделения Союза художников РФ, известный скульптор Владимир Чеботарёв предложил супругам готовить документы для вступления в творческий союз. Так они сделали ещё один шаг к мастерству.

На отчётной выставке, которая открылась в экспозиционном зале южно-сахалинской ДШИ по ул. Вокзальная, 5а, представлены работы двадцати авторов. В их числе — пейзажи Емельяновой и Березовского, Надежды Троегубовой и Олега Папузина, Николая Иксанова (г. Поронайск) и Ольги Нигулимовой (г. Корсаков), Натальи Крушановой и Константина Колупаева. Серию картин об Антарктиде представил на вернисаж Владимир Чеботарёв. В её суровых морях ему довелось работать в юности.

В этом году успешно прошли персональные выставки членов Союза художников РФ Надежды Троегубовой, Натальи Кирюхиной. Награды за победу в выставке-конкурсе «Сахалин о Чехове» получили Нина Наумова, Наталья Кирюхина, Леонид Всеволодский. А Де Сон Ен стал обладателем гран-при международной выставки-конкурса «Арт-Владивосток».

— Впереди новые выставки, к которым надо серьёзно готовиться и опытным, и молодым художникам, — объявила искусствовед Раиса Горохова. Установку на успех авторы работ приняли под аплодисменты.

Людмила Николаева.