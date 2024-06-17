Сахалинские специалисты впервые в истории освободили от удушающей веревки горбатого кита Станислава в Териберке

5 июня капитаны судов региональных компаний-туроператоров обратили внимание на кита в акватории села Териберка. У бедняги вокруг шеи плотно обвилась прочная веревка от рыболовных снастей. Информация поступила во всероссийскую НКО «Совет по морским млекопитающим».

– Наш клуб «Бумеранг» уже более 10 лет является членом этой организации, – говорит председатель клуба Валентина Мезенцева. – И так получилось, что из всех только мы имеем опыт спасения морских млекопитающих в подобных случаях. Поэтому к нам обратились за помощью, и мы поспешили откликнуться. В самые короткие сроки сформировали команду из трёх опытных спасателей: сотрудника общественной организации «Друзья океана» Вячеслава Козлова, Павла Ткаченко и Татьяны Придорожной. В путь с собой они взяли необходимый специальный инвентарь – одних только разнообразных ножей для резки сетей набрался большой чемодан.

Прежде «Бумеранг» и «Друзья океана» не совершали таких «дальнобойных» десантов. Самая дальняя поездка была на Командорские острова.

Перед отправкой детально изучили имевшиеся фотоснимки кита. Так удалось выяснить, что верёвочная петля на шее животного держится уже долгое время – по мере увеличения его горба петля сдвигалась, и так на теле образовалось три глубоких шрама.

Ещё одно обстоятельство, очень затруднившее проведение операции, – у верёв­ки не было свободных концов. То есть для того, чтобы подцепить петлю, необходимо было приблизиться к животному вплотную.

Расстояние от Териберки до Южно-Сахалинска – без малого 6 тысяч километров, если по прямой. На самом деле, путь был длиннее – сначала группа прибыла в Москву, затем в Мурманск и далее к месту проведения операции. В тех широтах сейчас полярный день. Основной объём работ пришлось выполнять в ночное время, потому что днём волонтёры заняты своей основной деятельностью.

Ледовая обстановка в тех широтах благоприятная, больше сложностей причиняли капризы погоды и… поведение сородичей кита Станислава. Кто придумал ему такое имя – загадка, но в дальнейшем именно такой «позывной» и использовался. В той же акватории в это время находился десяток горбатых китов. У этих умных животных ярко выраженное социальное поведение. Они дружно встают на защиту сородичей, если им грозит опасность. Деятельность спасателей не осталась без их внимания, они старались всячески оградить Станислава от преследования. Проплывали прямо перед носом лодки, подныривали под ней. Потребовалось немало времени и терпения, чтобы улучить подходящий момент и приблизиться к спасаемому.

И такой момент наступил: когда кит с петлёй на шее поднырнул под лодку, Павел Ткаченко ловко и точно погрузил в воду шест с закреплённым на нём специальным ножом. Так удалось срезать смертельно опасную для животного верёвку.

По словам Валентины Мезенцевой, прежде сахалинцам не приходилось проводить такую операцию с китами, но ребята были к ней подготовлены. В 2017 году на Сахалин приезжали специалисты из международной китобойной комиссии, которые провели основательный тренинг. Практическую часть отрабатывали на Большом Вавайском озере, при этом пользовались специальными инструментами. По легенде – спасали попавшего в беду серого кита. Вот и пригодился полученный опыт!

Горбатый кит – животное краснокнижное. Для его спасения предварительно прошли все необходимые согласования с Росприроднадзором. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, внимательно следившая за ходом операции, поблагодарила спасателей, неравнодушных общественников и учёных, общими усилиями которых удалось достичь успеха.

Пётр НИКОЛАЕВ.

Группа помощи животным “Друзья океана”

Региональная общественная организация «Клуб «Бумеранг» из Южно-Сахалинска с 1994 года объединяет любителей островной природы и поклонников экстремального туризма. В числе участников клуба члены таких организаций, как Русское географическое общество и Совет по морским млекопитающим.

В 2016 году «Бумеранг» официально основал группу помощи морским животным «Друзья океана» (ныне имеет статус «самостоятельная общественная организация». – Прим. авт.), которая получила президентский грант и участвовала в различных тренингах и спасательных операциях.