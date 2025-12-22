Китайцы проявили интерес к сахалинской новации — глубокой переработке торфа

О том, что на Сахалине разработана технология производства органоминерального удобрения широкого спектра действия, мы рассказали в сентябрьском спецвыпуске «Советского Сахалина». Он был адресован участникам Всемирного экономического форума во Владивостоке, а также читателям очередного номера газеты за 18 ноября.

В материале генерального директора южно-сахалинского ООО «ГумАТ» Вячеслава Федорченко речь шла о торфогеле как уникальном средстве, повышающем плодородие почвы, продуктивность животноводства и птицеводства. Препарат, в котором более 17 аминокислот, 30 минеральных и органических веществ, включая основные микроэлементы, успешно прошёл все испытания.

Оказалось, что он значительно повышает урожайность, оздоравливает почву, снижая концентрацию в ней тяжёлых металлов, восстанавливает полезную микрофлору. К тому же торфогель с его гуминовой кислотой не вреден и не опасен для людей и животных.

Реакция китайской стороны на публикацию Вячеслава Федорченко была незамедлительной. Он получил письмо от председателя одной из хэйлунцзянских компаний Лю Юаньсиня.

«Ваши исследования гуминовой кислоты открывают большие перспективы для улучшения состояния почв в моей стране, – сообщал он. – Они серьёзно повреждены пестицидами и удобрениями. Мы планируем привлечь китайских экспертов к рассмотрению проекта по гуминовой кислоте. После одобрения будем активно продвигать его на национальном уровне.

Министерство сельского хозяйства Китая придаёт большое значение высококачественному сельскохозяйственном строительству и вкладывает в него значительные средства. Более того, торфяной мох, который вы исследуете, также пользуется большим спросом и очень популярен в моей стране.

Наша компания планирует организовать семинар с экспертами по ресурсам под руководством министерства сельского хозяйства Китая. Мы искренне приглашаем вас посетить этот семинар для совместного обсуждения актуальных вопросов».

И такая возможность вскоре представилась. В Харбине Вячеслав Федорченко стал участником семинара по ключевым технологиям и развитию интеграции промышленности гуминовых кислот, получаемых из торфяной почвы.

Ассоциация содействия развитию китайско-российских новых отраслей промышленности провинции Хэйлунцзян организовала встречу специалистов, экспертов и учёных ведущих научно-исследовательских институтов, занимающихся развитием сельскохозяйственных технологий, защитой и использованием чернозёмов и торфа.

Они акцентировали внимание на том, что гуминовая кислота широко применяется в промышленности, лесном хозяйстве, аквакультуре, медицине, сельском хозяйстве. Не случайно в провинции Хэйлунцзян – большой житнице Китая – растёт спрос на торф и торфопродукты.

Дальний Восток России очень богат запасами торфа, но масштабы торговли им невелики. Департамент торговли провинции Хэйлунцзян готов оказывать поддержку китайским и российским предприятиям в расширении торгового и инвестиционного сотрудничества в этой сфере. Более того, в перспективе обе стороны могли бы от простой торговли перейти к торговле и инвестициям, а также торговле и техническому сотрудничеству в различных областях, расширяя производственно-сбытовую цепочку. Тем более, что в совместном коммюнике 30-й встречи премьер-министров Китая и России сельскохозяйственная продукция рассматривается как новая точка роста двусторонней торговли.

На симпозиуме Вячеслав Федорченко рассказал китайским коллегам о двух перспективных направлениях в науке, которые следует развивать, – о микробиоте и производстве продукта глубокой переработки торфяников – торфогеле. Это позитивно скажется и на развитии сельского хозяйства, и на инвестиционном сотрудничестве обеих сторон.

Участники симпозиума отметили, что у провинции Хэйлунцзян есть множество ресурсов для совместной разработки торфяных месторождений Китая и России. Так что за производственной и технической поддержкой дело не станет.

Китайская сторона уже создала научно-исследовательский институт по торфу и пригласила Вячеслава Федорченко быть ведущим экспертом в этой сфере деятельности.

Людмила Николаева.

P. S.

К сожалению, в отличие от китайских учёных и практиков, разработка островных специалистов пока не заинтересовала ни сахалинских аграриев, ни животноводов, ни птицеводов, ни почвоведов.