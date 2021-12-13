Китайские моряки встретят Новый год по-сахалински. Сухогруз «сидит на мели» в акватории Холмска

Экипаж сухогруза «Xing Yuan» живет в обсерваторе, получает горячее питание и отвечает на вопросы следователей.

Представительство МИД России в Южно-Сахалинске направило ноту в генконсульство КНР во Владивостоке о ситуации в Холмске, где 6 декабря село на мель судно. По действующему порядку генконсульство направляет соответствующую ноту в КНР.



В подобных случаях именно так налаживается контакт с коллегами в другом государстве для решения судьбы членов экипажа. Напомним, 12 моряков с борта потерпевшего аварию судна, граждане Китая, успешно эвакуированы на берег, прошли соответствующее оформление по линии пограничников, ПЦР-тестирование по линии Рос­потребнадзора и обрели временный кров в холмском общежитии гостиничного типа.

По словам представителя МИД России в Южно-Сахалинске Владимира Носова, пока сложно сказать, как долго придется китайским морякам пробыть на Сахалине. Это зависит от многих факторов. Одна ситуация – если судно несильно пострадало и со дня на день может быть снято с мели. Члены экипажа займут свои места на его борту и отправятся в путь. Но следующий шторм может нанести сухогрузу серьезные дополнительные повреждения, тогда придется решать вопросы с его дальнейшей судьбой. По логике, это невозможно делать без ведома судовладельца. Как бывало в прошлом, иногда владельцы судов просто отказываются от судна, так им выгоднее – они же получат страховку!

Ситуацию осложняет еще и тот факт, что судно ходит под флагом другой страны – Сьерра Леоне. Возможно, МИД России в Москве предстоит связываться с дипведомством этой страны в поисках судовладельца, если он начнет «прятаться», что также бывало прежде в сахалинской практике… Вся эта работа займет уйму времени.

Как быть с людьми?

– Я не исключаю, что членам экипажа придется встречать на Сахалине Новый год, – говорит Владимир Носов. – Люди оказались в непростой ситуации, потребуется оформление для них транзитных выездных виз. Когда ситуация окончательно прояснится, надзорные, следственные органы получат исчерпывающие ответы от моряков на свои вопросы, нужно будет ближайшим авиарейсом отправлять их на родину. Даже этот простой вопрос осложняют ограничения между двумя странами в связи с пандемией коронавируса.

Между тем сахалинский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводит доследственную проверку по факту ЧП, по признакам ч. 1 ст. 263 («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

По предварительным данным, 6 декабря судно «Xing Yuan», находясь в акватории Холмского морского порта, в связи с плохими погодными условиями не смогло самостоятельно убыть с места якорной стоянки. Начало дрейфовать, в результате чего село на мель в полусотне метров от берега Холмского морского порта.

Судно «припарковалось» пря­мо напротив Приморского бульвара. К счастью, никто из экипажа не пострадал и разлива топлива не произошло. Эвакуацию моряков проводили сотрудники МЧС в весьма непростых условиях, с использованием альпинистского снаряжения.

В минувшую субботу спасатели приступили к откачиванию дизтоплива с борта судна. Им удалось перекачать четыре кубометра. Планировали продолжить работу в воскресенье, но помешала непогода. В понедельник 13 декабря в региональном управлении МЧС сообщили, что из-за волнения на море эта вынужденная пауза продлевается. Известно, что повреждений корпуса не видно, утечки топлива нет, другого груза на борту нет. Вышел из строя главный двигатель.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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