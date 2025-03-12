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Киты от Сахалина уходят в Калифорнию? Ученые РФ начали проект фотоизучения краснокнижных животны

Фото: https://ru.pinterest.com/

Пять организаций, занимающихся изучением серых китов у берегов Камчатки, Чукотки и Сахалина, договорились обмениваться научными сведениями, которые получают в ходе фотографирования животных. Об этом сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

– Серых китов изучают не только на Чукотке, но и на Камчатке, и на Сахалине. Но все эти группы фактически работают отдельно друг от друга. Мы решили попробовать объединить полученные ранее данные и сравнить китов из разных районов. Положительные примеры подобного взаимодействия имеются за рубежом – в частности, мексиканские ученые собирают много данных и выкладывают их в общий доступ. Благодаря этому мы имеем возможность посмотреть их фотокаталоги и сравнить со снимками наших китов. Думаю, мы сможем получить интересные результаты, – заявила начальник отдела экологического просвещения и развития экологического туризма заповедника “Остров Врангеля” Татьяна Придорожная, чьи слова приводятся в сообщении.

В проекте примут участие представители расположенных на Чукотке заповедника “Остров Врангеля” и национального парка “Берингия”, Кроноцкого заповедника на Камчатке, а также Чукотского арктического научного центра и Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

Работы в рамках десятилетнего соглашения станут основой для более точной оценки численности и состояния популяции краснокнижных морских млекопитающих. Эти данные ценны еще и тем, что остаются актуальными в течение десятилетий, поскольку киты живут достаточно долго – в среднем от 40 до 60 лет. На Сахалине, к примеру, описаны случаи возврата животных в прежние места нагула спустя 20 лет.

– С помощью снимков мы получаем ответы на вопросы о том, как долго задерживаются разные особи в нашей нагульной акватории, возвращаются ли они из года в год, как часто рождают детенышей, как меняется их упитанность в течение сезона. Сравнивая же каталоги из разных районов, можно проследить пути миграции этих удивительных животных. Поэтому я очень рада, что исследователи из разных регионов объединяются и готовы делиться своими данными. Например, раньше ученые даже не думали, что серые киты могут от Сахалина и Камчатки уйти в Калифорнию и Мексику. А теперь это установленный факт, – отметила научный сотрудник Кроноцкого заповедника Евгения Волкова.

Серые киты входят в список 13 приоритетных видов федерального проекта “Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма”. Это животные, сохранению популяций которых требуется особое внимание государства. Ученые выделяют две популяции серых китов: чукотско-калифорнийскую (восточную) и охотоморскую (западную).

/ТАСС/.

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