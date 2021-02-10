КиВиН учится летать

Новый сезон сахалинского КВН, который планируется открыть весной этого года, обещает эксклюзивные шутки и яркие достижения. Дать импульс веселым и находчивым островитянам намерена областная школа КВН. Она впервые откроется на Сахалине 15 февраля.

В течение недели опытные игроки поделятся тайнами создания шуток с командами КВН в Тымовском, Александровске-Сахалинском, Ногликах, Охе, Поронайске и Южно-Сахалинске. В областном центре учебу пройдут представители южных районов острова. Принять участие в мастер-классах смогут школьные и студенческие команды, а также коллективы рабочей молодежи в возрасте до 35 лет. В качестве преподавателей выступят член команды «Такие острова», редактор Сахалинской лиги КВН Артем Кан и представитель команды – победительницы высшей лиги КВН «Вятка» Андрей Кропотов.

Сахалинский КВН еще достаточно юн: ему немногим за двадцать. Наиболее активное развитие он получил в последние годы. Особое внимание обратила на себя команда «Такие острова». Сахалинские юмористы сумели выступить на Международной лиге КВН в Беларуси. По словам руководителя областной лиги КВН Александра Гаранина, команд на Сахалине становится больше и выступают они увереннее.

В прошлом году КВН собрал 12 команд из Южно-Сахалинска, Поронайска, Холмска, Долинска, Александровск-Сахалинского и Макарова. Был и дебютант: команда «Эндорфин» из села Крабозаводское, ставшая победителем в Южно-Курильске. На сцену сахалинской лиги вышло около 100 любителей искрометных шуток.

– Мы хотим, чтобы к нашему движению присоединялось как можно больше людей, поэтому и отправляемся в тур по городам, – отмечает Александр Гаранин. – Надеемся, что сезон 2021 года будет еще ярче предыдущего.

Справочно: игры проходят в рамках реализации проекта «Сахалинская областная Лига КВН». Организаторы- молодежный ресурсный центр при поддержке агентства по делам молодежи островного региона и Международного союза КВН.