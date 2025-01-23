Пятница, 24 января, 2025
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

ККЗ «Октябрь» приглашает на бесплатный показ военной драмы «Два бойца»

Фото: culture.ru

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.), в малом зале ККЗ «Октябрь» состоится бесплатный показ военной драмы «Два бойца» режиссёра Леонида Лукова.

Фильм снят в условиях эвакуации во время Великой Отечественной войны (1943 г.) по повести Льва Славина «Мои земляки» и рассказывает о фронтовых буднях двух боевых товарищей — неунывающего, лихого и бедового одессита Аркадия Дзюбина и простого рабочего парня с уральского завода Александра Свинцова, воевавших вместе осенью 1941 года на Ленинградском фронте.

Спецпоказ пройдёт 27 января в малом зале ККЗ «Октябрь», начало в 17.30. Вход свободный. Билеты на сайте (clck.ru/3FsvJ4) и в кассе кинотеатра. Возрастное ограничение 6+.

Предыдущая статья
Очередную партию посылок от Сахалина получили бойцы на СВО
Следующая статья
Школа № 2 в Аниве поделилась свежими огурцами с земляками
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ