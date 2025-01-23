ККЗ «Октябрь» приглашает на бесплатный показ военной драмы «Два бойца»

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.), в малом зале ККЗ «Октябрь» состоится бесплатный показ военной драмы «Два бойца» режиссёра Леонида Лукова.

Фильм снят в условиях эвакуации во время Великой Отечественной войны (1943 г.) по повести Льва Славина «Мои земляки» и рассказывает о фронтовых буднях двух боевых товарищей — неунывающего, лихого и бедового одессита Аркадия Дзюбина и простого рабочего парня с уральского завода Александра Свинцова, воевавших вместе осенью 1941 года на Ленинградском фронте.

Спецпоказ пройдёт 27 января в малом зале ККЗ «Октябрь», начало в 17.30. Вход свободный. Билеты на сайте (clck.ru/3FsvJ4) и в кассе кинотеатра. Возрастное ограничение 6+.