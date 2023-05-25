Климатический перевертыш. Портрет сахалинского июня

На сахалинскую погоду в июне существенное влияние оказывает мощный антициклон, который обычно располагается в Охотском море и длительное время диктует свои условия.

Именно его стараниями от южной части Сахалина как мячики отскакивают южные циклоны с их осадками и массами теплого воздуха. Он же затягивает в свою орбиту холодный воздух из Охотского моря и служит кондиционером, не дающим прогреваться воздуху над югом острова.

В региональном управлении гидрометеослужбы помогли составить портрет шестого месяца года.

Охотоморский антициклон формируется в разные сроки: в отдельные годы – в конце мая, в другие – до середины июня. В третьей декаде мая нынешнего года еще нет и признаков его образования. Соответственно, в наших широтах свободно «разгуливают» атмосферные фронты и циклоны, приносящие то тепло, то холод, то осадки, то сушь. Можно с уверенностью предположить, что до середины июня продолжат раскачиваться весенние температурные качели с дневными всплесками тепла и ночными похолоданиями, затем ситуация стабилизируется.

Росгидромет ежегодно составляет и публикует карту вероятностного прогноза температурного режима в регионах России в разные месяцы.

В прошлом году июнь в наших широтах обещал быть своеобразным: северная часть Сахалина попадала в зону с температурой выше среднемноголетней нормы, а юг – в зону с пониженной температурой. И между прочим, прогноз оправдался. Многие помнят о прошлогодних грозных лесных пожарах в Охинском районе как раз в этот период.

В этом же году картина прямо противоположная: на юге будет теплее, а на севере прохладнее нормы. Этот «перевертыш» объясняется просто. Развитие природных процессов происходит так, что северная часть Сахалина будет подвергаться воздействию атмосферных фронтов с материка. Они будут нести прохладу и дожди. Югу же достанется меньше осадков и больше солнечного света. В отдельные дни воздух может прогреваться до 20 – 22 градусов с плюсом.

Влияет ли на погоду день летнего солнцестояния, которое приходится на 22 июня? Сахалинские метеорологи такой зависимости не наблюдают. Это два разных процесса: синоптический и астрономический. Если поверхность суши и моря над островами будет укрыта плотным покрывалом облачности, солнечный свет будет пробиваться сквозь него с трудом и не сможет подарить островам свое тепло.

Специалисты регионального филиала ВНИРО зафиксировали незначительные температурные аномалии в поверхностных слоях воды у берегов Сахалина и Курил. Они оцениваются в 1,7 градуса. Может ли такая аномалия отразиться на погоде в июне? На взгляд метеорологов, существенно – вряд ли. Разве что местами локально на непродолжительное время повысится температура воздуха.

Сахалинский июнь считается месяцем умеренным, без крайностей: не слишком жаркий и не слишком холодный, не сухой и не мокрый.

Хотя в истории бывало всякое. Например, самым теплым за историю метеонаблюдений в Южно-Сахалинске выдался июнь 2010 года, когда показатель составил +15,5 градуса. Самым холодным – июнь 1983-го с показателем +7,7 градуса.

В областном центре достаточно долго держится температурный рекорд: 26 июня 2010 года днем температура воздуха поднялась до показателя +30,8 градуса. А самая холодная ночь пришлась на 7 июня 1954 года с рекордным показателем –2,1 градуса. Месячная июньская норма осадков для областного центра составляет 64 миллиметра. Для сравнения: норма мая – 66 миллиметров.

Мощные циклоны с сильным ветром и осадками гости в наших широтах в июне не частые. Но и без них не обходится. В конце июня прошлого года на Сахалин оказывал влияние циклон, пришедший из Приморского и Хабаровского краев. Он принес с собой прохладу, дождливую и ветреную погоду на юг острова, но никак не помог северянам в тушении лесных пожаров.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.