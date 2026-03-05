Клип с романтическим флёром

Главная духовная ценность наших уникальных островов – конечно же, люди, развивающие регион и создающие его неповторимый облик. Не случайно участники проекта «Воспетые острова» в своём творчестве не только отмечают природное разнообразие Сахалина и Курил, но и создают образы живущих здесь сильных и мужественных людей, людей особой породы.

Однако есть у островов и женское лицо, милое, красивое, нежное… С наступлением весны мужская половина островитян отмечает это зримо и незримо, а поэты соревнуются в свежести слов, чтобы восславить милых женщин.

Восемнадцать лет назад южносахалинец кандидат технических наук Тэхо Чан написал стихотворение «Сахалинская мадонна». О его предыстории рассказал так: ехал из областного центра в Долинск мимо полей, на которых, несмотря на плохую погоду, трудились женщины, и подумал: сколько же вокруг незаметного, но такого значимого женского труда!

В дальнейшем стал внимательнее приглядываться к работе островитянок в разных сферах и проникся к ним ещё большим восхищением. В облике скромных тружениц Тэхо Чан увидел образ сахалинской мадонны, заботливой, женственной, доброй, душевной, нежной, прекрасной в своём материнстве…

И вот на днях его «совершеннолетние» поэтические строки стараниями редакционного дизайнера Николая Башмакова оформились в одноимён­ный клип. Музыкальную идею автору стихов подал южно-сахалинский музыкант Сергей Вербицкий (у них много совместных работ. – Прим. ред.). Музыкальное оформление в сотворчестве с нейросетями выполнил музыкант Чугунов, много лет преподававший в Сахалинском колледже искусств, а ныне живущий в Москве. Так, общими усилиями творческой команды создана красивая песня, которую мы сегодня представляем в проекте.

– Мы – любители, – подчеркнул Тэхо. – Может, иногда делаем что-то не так, как хотелось бы. Но это наш самодеятельный труд.

А ценность такого труда – в искренности, идущей от всего сердца.

Людмила СТЕПАНЕЦ.