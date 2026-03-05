Четверг, 5 марта, 2026
Домой ПРОЕКТЫ ВОСПЕТЫЕ ОСТРОВА

Клип с романтическим флёром

Николай Башмаков и Тэхо Чан.

Главная духовная ценность наших уникальных островов – конечно же, люди, развивающие регион и создающие его неповторимый облик. Не случайно участники проекта «Воспетые острова» в своём творчестве не только отмечают природное разнообразие Сахалина и Курил, но и создают образы живущих здесь сильных и мужественных людей, людей особой породы.

Однако есть у островов и женское лицо, милое, красивое, нежное… С наступлением весны мужская половина островитян отмечает это зримо и незримо, а поэты соревнуются в свежести слов, чтобы восславить милых женщин.

Восемнадцать лет назад южносахалинец кандидат технических наук Тэхо Чан написал стихотворение «Сахалинская мадонна». О его предыстории рассказал так: ехал из областного центра в Долинск мимо полей, на которых, несмотря на плохую погоду, трудились женщины, и подумал: сколько же вокруг незаметного, но такого значимого женского труда!

В дальнейшем стал внимательнее приглядываться к работе островитянок в разных сферах и проникся к ним ещё большим восхищением. В облике скромных тружениц Тэхо Чан увидел образ сахалинской мадонны, заботливой, женственной, доброй, душевной, нежной, прекрасной в своём материнстве…

И вот на днях его «совершеннолетние» поэтические строки стараниями редакционного дизайнера Николая Башмакова оформились в одноимён­ный клип. Музыкальную идею автору стихов подал южно-сахалинский музыкант Сергей Вербицкий (у них много совместных работ. – Прим. ред.). Музыкальное оформление в сотворчестве с нейросетями выполнил музыкант Чугунов, много лет преподававший в Сахалинском колледже искусств, а ныне живущий в Москве. Так, общими усилиями творческой команды создана красивая песня, которую мы сегодня представляем в проекте.

– Мы – любители, – подчеркнул Тэхо. – Может, иногда делаем что-то не так, как хотелось бы. Но это наш самодеятельный труд.

А ценность такого труда – в искренности, идущей от всего сердца.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ