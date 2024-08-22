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Клоунов позовут к доске

Фото правительства Сахалинской области.

Дополнительное образование Сахалинской области расширяет возможности – с начала нового учебного года юных южносахалинцев начнут обучать цирковому искусству.

Пресс-служба островного правительства сообщает: цирковая школа будет создана на базе академии эстрады и хорео­графии в областном центре на улице Есенина, 1а. Юным островитянам там дадут уроки акробатики, пластики, эквилибристики, жонглирования и клоунады. Пятилетнюю программу в учебном году начнут осваивать 120 сахалинцев в возрасте от 6 до 18 лет.

К открытию школы приурочат шоу «Мы пробуждаем солнце». В его программу войдут номера воздушных гимнастов, жонглёров, канатоходцев, клоунов и аниматоров. Представления будут давать с 23 по 28 августа в центре единоборств на проспекте Мира, 70.

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