Клоунов позовут к доске

Дополнительное образование Сахалинской области расширяет возможности – с начала нового учебного года юных южносахалинцев начнут обучать цирковому искусству.

Пресс-служба островного правительства сообщает: цирковая школа будет создана на базе академии эстрады и хорео­графии в областном центре на улице Есенина, 1а. Юным островитянам там дадут уроки акробатики, пластики, эквилибристики, жонглирования и клоунады. Пятилетнюю программу в учебном году начнут осваивать 120 сахалинцев в возрасте от 6 до 18 лет.

К открытию школы приурочат шоу «Мы пробуждаем солнце». В его программу войдут номера воздушных гимнастов, жонглёров, канатоходцев, клоунов и аниматоров. Представления будут давать с 23 по 28 августа в центре единоборств на проспекте Мира, 70.