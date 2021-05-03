Клуб «Внедорожник» посвящает марш-бросок «Мыс Крильон-2021» ко Дню Победы

Начало экстремальной патриотичесой акции запланировано на 8 мая. Марш-бросок пройдет с 8 по 10 мая по маршруту Холмск — Невельск — Горнозаводск — Шебунино – м. Крильон.

Стартуют участники акции у родника за поселком Шебунино. Основная часть движения пройдет вдоль берега моря, по песку. На пути есть реки разной глубины, преодолеваемые вброд. Часть маршрута проходит через перевал Кузнецова по размытой грунтовой дороге с глубокими лужами, местами заваленной снежными лавинами. Два небольших участка пути преодолеваются по морю.

Движение по маршруту пройдет в составе групп. Планируются различные мероприятия: возложение венков к памятнику, проведение праздничного концерта представителями групп, экскурсии и т. д.